Tecnologia de gestão auxilia produtores no planejamento da safra 2023/24 de soja

A cada dia a tecnologia tem se tornado grande aliada do produtor rural. Além dos maquinários, as soluções de gestão auxiliam a minimizar custos e também à escolher os melhores insumos e cultivares.

A safra 2022/23 de soja no Brasil foi desafiadora diante do clima, que causou alongamento do ciclo. A expectativa é que o país alcance a marca de 153,6 milhões de toneladas no atual ciclo, dos quais aproximadamente 44 milhões oriundas de Mato Grosso.

Segundo especialistas, para dar continuidade e/ou até elevar o desempenho visto nas lavouras na safra 2022/23, o planejamento da safra 2023/24 é essencial. Esse momento é fundamental para que a safra seguinte alcance altos índices de produtividade, tenha os riscos reduzidos e permita uma otimização de tempo e de recursos.

Conhecer as cultivares de soja para a região é essencial

Especialistas frisam que um passo fundamental para se obter tais resultados é o agricultor conhecer as cultivares indicadas para a sua região é um passo fundamental, assim como o melhor posicionamento para cada uma delas para aproveitar o potencial genético.

“O PlantUP é a plataforma de informações agrícolas que auxilia o agricultor na tomada de decisões para aumento da produtividade, sem custos. Com ele, o agricultor identifica os cultivares de soja, milho e algodão mais produtivos em sua região. Além disso, consegue verificar qual a melhor época de plantio de cada cultivar e qual a população de plantas que apresenta a maior tendência de produtividade”, afirma Marcus Mastelaro, gerente de Produtos do PlantUP.

Gratuito, conforme Matelaro, a solução é uma plataforma digital com mais de 19 milhões de hectares cadastrados, e mais de 2.700 agricultores de 560 municípios do Brasil.

O PlantUP, explica, surgiu para auxiliar o agricultor na tomada de decisão, isso porque anualmente são lançadas, somente no Brasil, cerca de 150 cultivares de soja e 350 de milho, por exemplo. As informações do PlantUP são confiáveis e seguras, apresentadas de forma prática para aumentar a competitividade.

Todo e qualquer agricultor de soja, milho e algodão podem ter acesso à plataforma PlantUP pelo site meuplantup.com, independentemente do tamanho da propriedade ou do nível de tecnologia aplicada. Basta se cadastrar e lançar seus resultados de safra para ter acesso às informações da sua região. A plataforma conta com um aplicativo para facilitar o input dos resultados de safra que pode ser baixado pela App Store ou pelo Google Play.