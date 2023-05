Thiago Silva cobra duplicação do Anel Viário e defende novo traçado para melhorar o trânsito em Rondonópolis

Em reunião com o governador Mauro Mendes (UB) e o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) e demais parlamentares da região sudeste, receberam a confirmação da ordem de serviço para a reconstrução total do Anel Viário “Conrado Salles de Brito” de Rondonópolis, com investimentos de R$ 22 milhões. O parlamentar aproveitou para cobrar a duplicação e sinalização do trecho e a necessidade da construção de um novo Rodoanel para melhorar o fluxo e a trafegabilidade de veículos pesados na região.

A restauração do Anel Viário vai envolver um processo mais complexo, explica o chefe do Executivo – em que será trabalhado desde a sub-base até o leito original da pista, com 12 cm de CBUQ e drenagens para manter as boas condições da malha viária. “Vamos recuperar a pista inteira para melhorar a trafegabilidade desta rodovia que sabemos que é de grande importância para a população”, disse.

Na reunião, Thiago Silva cobrou a necessidade da duplicação do Anel Viário que terá cerca de 16 km, sendo que a pendência no momento é o projeto executivo que o governo estadual aguarda por parte da Prefeitura de Rondonópolis. Também, ele propôs ao governador a elaboração de um projeto para a construção de um novo traçado do Rodoanel.

“Hoje, o Anel Viário fica praticamente na área urbana, nos bairros, onde transitam diariamente milhares de carretas, carros, motos, caminhões pesados e pedestres. Por isso, a importância da construção de um Rodoanel para melhorar o fluxo e a circulação dos veículos. Vamos articular e buscar levantar recursos junto aos parlamentares da bancada federal para conseguirmos concretizar essa proposta que é uma obra essencial para Rondonópolis”, declarou Thiago Silva.

O Anel Viário está localizado entre a BR-364/163, MT-130 e MT-270, em Rondonópolis, onde dá acesso aos municípios de Cuiabá, Guiratinga, Primavera do Leste, Poxoréu e São José do Povo.