Thiago Silva cobra investimentos para construção de passarelas e trincheiras na BR-163

Com a transferência da concessão da BR-163/364 do Governo Federal para o Mato Grosso, na última quinta-feira (4), o deputado estadual Thiago Silva (MDB) reforçou à gestão estadual a necessidade de priorizar investimentos na travessia urbana de Rondonópolis. O motivo deve-se os constantes acidentes com vítimas fatais e a disputa por espaço entre caminhões de cargas pesadas e carretas com veículos leves na margem da rodovia que apontam a falta de mobilidade urbana e acessibilidade, sendo preciso a construção de obras estruturantes em pontos cruciais da cidade para contribuir na trafegabilidade e segurança no trânsito.

“Há muitos anos, a população de Rondonópolis não vê investimentos para construção de passarelas, trincheiras e um contorno viário na BR-163/364 para melhorar o fluxo dos veículos. Acredito que a partir de agora, o governo do Estado deve destravar os projetos para facilitar o acesso aos bairros da grande região Salmen e dar maior fluidez no trânsito e passarelas para facilitar a passagem de pedestres e maior segurança”, comenta o parlamentar.

De acordo com o líder comunitário Joales Silva, a região Salmen é um dos locais que mais necessitam de uma atenção. “A BR-163/364 divide a cidade de Rondonópolis ao meio, onde a região Salmen fica no lado direito. Eu noto a necessidade da construção de uma trincheira nesta localidade, onde os veículos pequenos passam por baixo e os caminhões e carretas por cima para melhorar o tráfego dos veículos. Também, outra estrutura próxima, na saída do Nilmo Júnior sentido ADM. O fluxo de veículos é enorme. É necessário e é de utilidade pública essas trincheiras devido o número de acidentes e com vítimas fatais”, sugere o morador.

Thiago Silva defende investimentos prioritários por parte dos governos estadual e federal para a região sudeste. “Parabenizo o governador Mauro Mendes por assumir essa responsabilidade com a concessão da BR-163/364, em trechos já definidos, para melhorar a logística de Mato Grosso. Mas, a região sudeste também necessita desta atenção e de recursos para obras estruturantes. Temos muito a fazer. Já apontamos a inclusão no cronograma de obras do Estado, do viaduto no trevão de Rondonópolis e de travessias urbanas na BR-163/364. O trânsito e o fluxo de caminhões com cargas pesadas são bastante intensos neste trecho. Temos que ter novas obras e soluções na mobilidade urbana em nossa região”, finalizou o deputado.

Além da região Salmen, o parlamentar esteve vistoriando outros acessos aos bairros que intercalam as margens da BR-163/364, onde identificou a necessidade da construção de viadutos, trincheiras e passarelas no antigo Posto Trevão, na entrada do Parque Universitário, do Distrito Industrial e da gleba do rio Vermelho e Rui Barbosa.