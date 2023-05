Thiago Silva reúne com diretoria da Escola Técnica e propõe novos cursos profissionalizantes

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) e o líder comunitário Carlos Bispo estiveram em reunião com a Diretora Leila Souza da Escola Técnica de Rondonópolis, para tratar sobre a destinação de emendas e a ampliação de cursos profissionalizantes para atender a população da zona rural e da cidade.

De acordo com o deputado, estudantes e lideranças comunitárias têm feito cobranças e solicitações para que o Governo do Estado possa criar novos cursos na área da construção, agricultura e pecuária, marketing e programação e manutenção e recuperação de computadores.

“Precisamos criar novos cursos que possam atender a atual demanda do mercado de trabalho de Rondonópolis. Temos que atender tanto a população do campo, quanto da cidade, com cursos que sejam atuais e de interesse da nossa gente. Vamos trabalhar junto ao Governo para aportar recursos e preparar as pessoas para se inserirem em suas profissões”, disse o deputado Thiago Silva.

Segundo Bispo, com a chegada dos cursos na zona rural, isso evitará o êxodo rural e irá garantir que os jovens possam permanecer no campo, estudando e se aprimorando com as técnicas da Escola Técnica. “Acredito que seja de grande valia a chegada de cursos técnicos para formar nossa juventude rural. Estamos juntos trabalhando com este objetivo”, disse.

O parlamentar garante que continuará trabalhando para viabilizar investimentos do Estado para garantir que a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia faça o aporte de recursos para ampliar os serviços das escolas técnicas de Mato Grosso.