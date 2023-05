Tina Turner, ícone da música e da cultura, morre, aos 83 anos

A cantora Tina Turner, um dos maiores ícones da música em todos os tempos, morreu nesta quarta-feira (24), aos 83 anos, em sua casa perto de Zurique na Suíça. A informação foi confirmada por um porta-voz da artista.

“Tina Turner, a ‘Rainha do Rock’n Roll’ morreu pacificamente hoje aos 83 anos após uma longa doença em sua casa em Kusnacht perto de Zurique, na Suíça. Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo”, informou a equipe da cantora.

Dona de voz potente e única e ritmo frenético, Tina Turner fez história na música internacional. Com quase 200 milhões de discos vendidos e 12 Grammys, ela é uma das cantoras de maior sucesso de todos os tempos, tendo sido considerada a rainha do rock.

Criou um estilo único de se vestir e de se apresentar nos palcos, e seu sucesso se estendeu para além da música: passou a lançar moda e atuou em diversos filmes, como Mad Max.

Nascida como Anna Mae Bullock em Brownsville, nos Estados Unidos, Tina começou a carreira nos anos 50, atingiu o estrelato nos anos 60 e se manteve no auge pelas décadas seguintes.

Em 2021, ela lançou o documentário Tina e se abriu sobre seu passado conturbado e convívio com o TEPT (transtorno de estresse pós-traumático). “Não foi uma vida boa”, diz Tina nas cenas de abertura do documentário, que se divide em cinco capítulos.

Tina e o ex-marido, Ike Turner, que morreu de uma overdose de cocaína em 2007, desfrutaram de um sucesso enorme no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Eles se divorciaram em 1987 depois de um casamento tempestuoso, durante o qual ela disse que era espancada.

A intérprete de What’s Love Got to Do with It se lançou em carreira solo nos anos 1980.

O sucesso da cantora sempre foi acompanhado pelas lentes de diversos fotógrafos. Está em cartaz em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som (MIS), uma exposição sobre a artista. A mostra Tina Turner: uma Viagem para o Futuro fica em cartaz até o dia 9 de julho.