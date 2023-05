Toffoli é internado em UTI com quadro de Covid; não há previsão de alta

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli foi internado na quarta-feira (17) no Hospital DF Star, em Brasília, com diagnóstico de Covid-19. A informação foi confirmada pela Corte. Segundo nota do gabinete do ministro, apesar da internação na unidade de terapia intensiva, ele passa bem e está sendo tratado com antiviral e sintomáticos, mas não há previsão de alta.

Em agosto de 2020, Toffoli foi internado com uma pneumonite alérgica, segundo a assessoria da Suprema Corte. A pneumonite é um tipo de inflamação pulmonar causado geralmente por inalação de poeira.

Um mês antes, em 19 de julho, Toffoli ficou em observação no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após sofrer um corte leve na cabeça ao cair em sua casa.