Treino funcional aliado a tiros de esteira pode ajudar quem quer começar a correr

Sendo uma das práticas corporais mais antigas da humanidade, a corrida é um esporte muito popular, tanto no Brasil, quanto em outros países. Em decorrência de sua versatilidade, essa prática pode ser vista como uma forma de recreação, busca pelo bem-estar corporal e, até mesmo, uma profissão. Atualmente, cada vez mais pessoas vêm se aventurando pelo universo das maratonas, participando de grandes corridas, como, por exemplo, a “Corrida Internacional de São Silvestre”, que acontece, tradicionalmente, todo dia 31 de dezembro, na cidade de São Paulo.

Com isso, torna-se comum que corredores e atletas iniciantes queiram melhorar seu desempenho e evoluir fisicamente e, para isso, buscam treinos específicos e estratégicos para alcançar tais objetivos. “Uma das coisas mais importantes para os corredores de provas longas como a maratona é a mudança de estímulos nas corridas. Tiros na esteira, por exemplo, podem ajudar o corredor a evoluir sua performance, diminuindo o pace (ritmo médio da corrida), aumentando a resistência e melhorando a capacidade cardíaca”, comenta o personal trainer Rafael Corsino.



Pensando em ajudar e incentivar as pessoas que estão começando no universo das corridas e maratonas a alcançarem bons resultados, Corsino aborda três benefícios do treino funcional aliado a tiros de esteira e algumas recomendações para aproveitar essa prática da melhor forma possível. Confira:

1 – Aumenta a resistência corporal

Geralmente, provas muito longas exigem do atleta resistências física, respiratória e cardiovascular. “Realizar tiros na esteira com pequenas recuperações faz com que o corpo tenha que se adaptar rapidamente ao estímulo de corrida, auxiliando na performance das provas quando o corpo for submetido ao elevado estresse muscular”, explica o coordenador. Rafael ainda recomenda observar a respiração constantemente, pois manter o fluxo respiratório contínuo permite que o atleta resista ao cansaço por um período de tempo maior. Além disso, evitar respirações curtas e rápidas pode ajudar durante a corrida e impedir desconfortos.

2 – Auxilia a diminuir o pace

Um grande desafio para muitos corredores e atletas é melhorar o tempo realizado nas corridas. Aliar estímulos com tiros na esteira aos treinos de longas distâncias faz o praticante aumentar as velocidades da corrida, pois fará isso por pouco tempo e/ou distância, diminuindo, consequentemente, o ritmo médio da corrida. “Correr é um desafio contra você mesmo. Corridas de longa duração exigem concentração e foco. Depois de um tempo de prova, o mais importante será se concentrar em si mesmo e acreditar que é possível. Lembre-se da técnica e utilize as estratégias planejadas previamente”, complementa.

3 – Melhora a capacidade cardíaca

Por se tratar de uma prática que varia a velocidade da corrida, em um treino com tiro, a frequência cardíaca ondula constantemente, subindo e descendo com maior intensidade do que em uma corrida tradicional, gerando, assim, uma melhora nas resistências pulmonar e muscular, além de melhorar também o coração do atleta. “Essa é uma das muitas vantagens do treino funcional aliado a tiros de esteira, porém, todo treino deve respeitar a individualidade do praticante, entendendo o histórico de atividades e saúde. Respeite sempre o treino com os volumes e intensidades propostos pelo treinador, pois isso ajudará a manter você preparado para a prova. Procurar um médico para investigar possíveis restrições, também é recomendado para realizar sua prática com maior segurança”, ressalta o coach.



Como provas de rua exigem muito foco durante os treinos para serem finalizadas com sucesso, Corsino ainda recomenda ficar atento à postura e planejar as hidratações com antecedência, respeitando os limites do próprio corpo. “Com o cansaço da prova, é natural que o atleta comece a relaxar o corpo, perdendo a posição correta da corrida. Por isso, focar no movimento que o corpo está realizando, evitará lesões, pois diminuirá as compensações musculares. Além disso, planejar as hidratações pode ajudar e evitar desconfortos e possíveis cãibras. Grande parte dos circuitos liberam, aos inscritos, o percurso e pontos de hidratação, então, busque se planejar, escolhendo em quais pontos você realizará suas reposições de líquidos durante a prova”, aconselha.

Por fim, o personal trainer comenta que a corrida é uma atividade que qualquer pessoa pode realizar, sem restrições médicas, mas que é importante recorrer a um especialista, caso haja qualquer tipo de problema cardíaco, pulmonar ou lesões. Ele também afirma ser necessário aquecer o corpo antes do início da corrida, pois, assim, será bem mais fácil manter a constância ao decorrer do trajeto. “Preparar-se para uma maratona ou corrida de rua é um processo que requer muita dedicação, esforço e determinação, mas, com o auxílio de estratégias como essas e acompanhamento médico, é possível alcançar ótimos resultados”, finaliza Rafael.