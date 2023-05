Três pessoas são presas na Espanha por insultos racistas contra Vini Jr.

A polícia espanhola informou nesta terça-feira (30) que prendeu três pessoas na cidade de Valência, no leste do país, por suspeita de serem os autores de gritos racistas contra o jogador Vinícius Jr., do Real Madrid.

O caso aconteceu durante a partida entre a equipe do o atacante brasileiro e o Valencia no domingo (28) no estádio Mestalla.

Na segunda-feira (22), o atleta publicou um vídeo nas redes sociais ressaltando não ter sido a primeira vez em que ele foi alvo de racismo no campeonato espanhol e reuniu provas de que está sendo alvo constante dessas agressões.

Em um forte depoimento, o jogador brasileiro disse viver uma “surpresa desagradável” todas às vezes em que joga fora de casa pelo Campeonato Espanhol.

“Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios contínuos espalhados por várias cidades da Espanha (e até em um programa de televisão)”, escreveu Vini.