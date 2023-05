Tumulto deixa mais de 10 mortos em partida de futebol

Doze pessoas morreram em um tumulto de torcedores que foram ao estádio Cuscatlán, em El Salvador, na noite de sábado (20), para assistir a uma partida do torneio local de futebol entre os times Alianza e FAS, informou a Polícia Nacional Civil (PNC).

“Preliminarmente temos um resultado negativo de doze vítimas, nove que estão aqui no estádio e outras três que fomos informados estão em hospitais diferentes”, disse à imprensa o diretor do PNC, Mauricio Arriaza.

“O futebol salvadorenho está de luto”, disse Arriaza sobre a tragédia que em primeira instância deixou nove mortos.

Além das pessoas que perderam a vida, vários torcedores feridos, “pelo menos 2 deles em estado crítico”, acrescentou a polícia.

Segundo o órgão de segurança, “os primeiros relatos apontam para uma debandada de torcedores que tentaram entrar para assistir ao jogo entre Alianza e FAS”.

A partida foi suspensa enquanto as forças de socorro evacuavam as pessoas do local, em uma operação que envolveu centenas de policiais e militares.

O clima era de confusão no estádio, onde predominava o intenso uivo das sirenes das ambulâncias, confirmou a AFP.

Em meio à emergência, o ministro da Saúde, Francisco Alabí, garantiu que na rede hospitalar “estão prestando atendimento médico a todos os pacientes”.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, expressou rapidamente suas condolências “à família e amigos” do falecido.

“Nós, juntamente com a FIFA e a comunidade mundial do futebol, nos solidarizamos com todos os afetados, bem como com o povo da República de El Salvador, Concacaf, Federação Salvadorenha de Futebol e Primeira Divisão de Futebol de El Salvador nestes tempos difíceis. “, acrescentou Infantino em seu comunicado.

Mais de 500 atenções

Quanto às pessoas atendidas, “preliminarmente foram atendidos mais de 500 atendimentos” que se concentraram no setor “sol popular” do estádio, com capacidade para cerca de 35.000 pessoas, localizado no setor sudoeste de El Salvador, declarou o porta-voz do grupo de resgate Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes.

As 100 pessoas em estado mais grave foram transferidas para hospitais nacionais e para o Instituto Salvadorenho de Previdência Social, algumas apresentavam sinais de asfixia e outras “diferentes tipos de trauma”.

Sobre como começou o incidente, Fuentes disse que “aparentemente um dos portões do setor solar caiu e isso causou aglomeração de pessoas”.

Jogadores das equipes que se enfrentariam na final das quartas de final do torneio local de futebol se uniram no atendimento aos feridos dentro do estádio.

Eu não conseguia respirar

Entre os sobreviventes do tumulto está Sandra Guzmán, de 40 anos, internada no Hospital Nacional Rosales, na capital.

“Muita gente caiu em cima de mim, eu não conseguia nem respirar, eles estavam me afogando”, disse Guzmán à AFP na madrugada deste domingo, quando deixava o hospital.

Quando estava em frente ao portão, narrou que “as pessoas me empurraram para entrar (no estádio), não me deram chance de voltar, quando vim ver entrei em crise, tive um muita gente em cima de mim. Desmaiei, quando vim acordar estava no hospital”.

Com um curativo no joelho esquerdo, Sandra saiu do hospital com dificuldade acompanhada do amigo Javier Ramírez, 31, ambos confessam que “a primeira e última vez” que lhes acontece um contratempo porque não vão voltar ao estádio.

Bukele anuncia investigação exaustiva

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse que está em andamento uma investigação para apurar os responsáveis.

“O PNC e a Promotoria realizarão uma investigação exaustiva dos fatos ocorridos no Estádio Cuscatlán”, escreveu Bukele no Twitter.

“Todos serão investigados: times, dirigentes, estádio, bilheteria, liga, federação, etc”, acrescentou.

Ele alertou que “quem quer que sejam os culpados, eles não ficarão impunes”.

O diretor Arriaza disse que a investigação “será minuciosa para apurar a responsabilidade, seja por ação ou por omissão de alguns dirigentes”.

Eles também vão tentar apurar “por que os torcedores tomaram a decisão de arrombar um dos portões da zona sul” do estádio.

Nessa mesma zona, segundo o responsável, registaram-se problemas “com os leitores de QR da bilheteira”.

Federação lamenta incidentes

Em nota, a Federação Salvadorenha (Fesfut) disse que “lamenta profundamente” os fatos ocorridos no estádio Cuscatlán.

“O FESFUT solicitará imediatamente um relatório sobre o ocorrido e comunicará o que for pertinente no menor tempo possível”, afirmou.

Devido aos acontecimentos, o ente federativo anunciou que “todo o futebol a nível nacional está suspenso” para este domingo.

Ele também anunciou uma reunião da Comissão de Segurança do Local Esportivo.