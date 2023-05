Um homem morre e outro fica ferido durante a madrugada no bairro Padre Lothar

Um homem identificado como Arão Ribeiro da Silva, 29 anos, foi assassinado com vários tiros e um outro rapaz de 24 anos foi baleado no abdômen e socorrido. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (06), no bairro Padre Lothar, em Rondonópolis-MT.

As vítimas estavam em um estabelecimento comercial de bebidas e por volta das 01h30, saíram do local e foram até a esquina.

Momento em que foram surpreendidos por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta Titan Fan de cor preta efetuando vários tiros. Após o crime, a dupla fugiu.

A vítima que foi baleada no abdômen conseguiu correr e se esconder no bar e outra morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, constatou a morte de Arão e socorreu a outra vítima em estado estável.

A Polícia Militar (PM), Polícia Judiciária Civil (PJC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também estiveram na ocorrência.

Conforme a perícia, a arma utilizada no crime era uma pistola 9mm.