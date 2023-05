Vacina influenza é ampliada para toda a população a partir de seis meses de idade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunica que está disponibilizando a partir desta terça-feira (16) em todas as unidades de saúde do município, vacinas contra o vírus da gripe influenza para toda a população acima de seis meses de idade.

Conforme Paulo Padin Filho, Superintendente de Vigilância em Saúde da SMS como tem acontecido ao longo dos anos, a SMS de Rondonópolis se organiza e monta um esquema bem abrangente de vacinação que acaba facilitando a vida da população que encontra mais facilmente e com mais comodidade os locais de imunização, mais próximos dos seus domicílios.

COMPARATIVOS

Em razão disso, Paulo a Padin apresenta as metas de vacinação alcançadas pelo município de Rondonópolis, comparadas ao Estado de Mato Grosso e demais municípios mato-grossenses.

Em um comparativo da saúde do Estado, Mato Grosso tem um público-alvo de 1.289.266 pessoas para se vacinarem contra a influenza. E segundo a saúde do Estado, destes 284.297 já foram imunizados, o que corresponde a um percentual de 26,54% da meta oficial.

No entanto, aqui em Rondonópolis os indicadores apontam para uma realidade bem mais positiva e revela mais que o dobro da imunização conseguida em todo o estado. Segundo os indicadores, o público-alvo em Rondonópolis é estimado em: 78.125 pessoas. E desse percentual, 37.345 já foram imunizadas, o que corresponde a 53,84% da meta estabelecida para o município.

Ainda assim, Padin recomenda que as pessoas interessadas em se imunizar, devem procurar uma unidade de saúde mais próxima de sua casa e levar as crianças para se imunizarem nos horários das 7h às 10h30 e, das 13h às 16h30.

CUIDADOS

Com a aproximação do inverno e as mudanças repentinas na temperatura, as crianças e os idosos ficam mais expostos a infecções respiratórias e se não forem devidamente imunizadas, correm o risco de complicações no quadro de saúde. Daí a recomendação para que as pessoas se imunizem e se protejam.