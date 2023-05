Vai viajar para os EUA? Conheça opções de cervejarias artesanais para curtir na Flórida

A cerveja é o acompanhamento ideal para encerrar um dia de passeios no Sunshine State. Muitas cervejas artesanais produzidas na região têm fortes sabores cítricos inspirados na laranja encontrada nesta parte do mundo.

Se você está planejando uma viagem para a Flórida em breve, confira a seguir alguns destinos incríveis e repletos de cerveja.

Tampa



Ybor City é um destino obrigatório para os amantes de cerveja, com destaque para a Tampa Bay Brewing Company. Logo ao lado, o Zydeco Brew Werks é o melhor lugar para saborear pratos inspirados em Nova Orleans, como nuggets de bagre, sanduíche estilo po’boys e camarão & grãos – cada um combinando perfeitamente com uma cerveja Sunroof carregada de frutas tropicais. Depois de aproveitar Ybor City, pegue uma carona até Angry Chair Brewing para encontrar cervejas pastry stouts, que variam da Rocky Road a German Chocolate Cupcake.

A cultura cervejeira de Tampa Bay começou em Ybor City, quando a Florida Avenue Brewing foi inaugurada no movimentado quarteirão latino em 1896. Entre as ruas de tijolos e as varandas de ferro do distrito, é possível encontrar mais de 130 anos de cultura cubana – incluindo a culinária clássica do Columbia, o restaurante mais antigo da Flórida, o parque dedicado ao herói José Martí e os fabricantes de charutos.

Orlando



Os moradores de Orlando gostam tanto de cerveja que, na última década, surgiram dezenas de cervejarias artesanais. Se você estiver com disposição para experimentar uma cerveja tirada diretamente do tanque, a Ellipsis Brewing pode ser encontrada ao norte do aeroporto, oferecendo aos visitantes diversas opções, incluindo a Masamune NEIPA e a Southernmost Berliner Weisse.

Ao leste do centro de Orlando, a Sideward Brewing Co. é o lugar apropriado para tomar uma imperial stout envelhecida combinada com uma tempeh reuben, enquanto Ivanhoe Village abriga a Ivanhoe Park Brewing Company. Fundado em 2018, este comércio à beira do lago é um ponto de encontro popular do bairro, graças à Park Hopp’r golden pilsner e aos food trucks de comidas locais.

Fort Myers



As cervejarias e destilarias de Fort Myers selecionam os ingredientes locais mais frescos e os preparam com o toque tropical de suas ilhas. Para os visitantes que planejam ficar no centro da cidade, a Coastal Dayz Brewery oferece opções que vão desde o Rock-N-Reef Irish Red até o Seaz The Day, uma IPA com notas de frutas.

A Fort Myers Brewing Company é um espaço particularmente relaxante, devido à disponibilidade de assentos ao ar livre, com música ao vivo, food trucks e seleções de doces. Além disso, nenhuma viagem a Fort Myers estará completa sem reservar um tempo para visitar Sanibel Island e desfrutar de música ao vivo e do cardápio de cervejas – que varia de cream ale a lager defumada em madeira – oferecidos pela Point Ybel Brewing Company.

Jacksonville



Jacksonville é a maior cidade em área dos Estados Unidos, com 1.936 km2, e todo esse território proporciona muito espaço para as cervejarias, cada uma destacada na Jax Ale Trail. No paraíso das bebidas e refeições de San Marco, a Aardwolf Brewing Company oferece uma ampla variedade de cervejas de composição complexa, como a Emotional Damage Triple IPA e a Don’t Be Suspicious Imperial IPA para os amantes do lúpulo.

Depois de explorar o bairro, vale conferir a Bold City Brewing, localizada no centro da cidade e famosa por servir cervejas favoritas, como a Mad Manatee IPA e a Killer Whale cream ale. Aqueles que estão planejando passar seu tempo em Jacksonville Beach não podem deixar de visitar a Engine 15 Brewing Co. para tomar a refrescante J’ville Lager após um dia de surfe e sol.

Miami



Miami é um destino para todos os tipos de turistas, e os amantes de cervejas artesanais não são exceção. O colorido distrito de Wynwood é um paraíso para as cervejarias, equipado com locais como a J Wakefield Brewing (que além de ter um cenário inspirado em Star Wars, é ideal para stouts e sours) e a Cervecería La Tropical, um complexo que abriga um pátio com jardim, com uma culinária latino-americana e cervejas de primeira linha para acompanhar os pratos. Do outro lado da água, a Abbey Brewing Company de Miami Beach oferece cervejas pretas e cervejas quádruplas inspiradas nas lendárias bebidas produzidas por monges belgas, enquanto a Lincoln’s Beard Brewing Co. é um local com música ao vivo e IPAs saudáveis, como a Purrrfect Pale Ale.