Vereador Adonias se reúne com secretário e anuncia a reforma da Escola Joaquim Nunes Rocha

O vereador Adonias Fernandes (MDB) esteve reunido nesta sexta-feira (5) com o secretário estadual de Educação, Alan Porto e com a diretora regional do polo de Rondonópolis (DRE), Andréa Cristiane de Oliveira, e cobrou a reforma e a construção de calçada para a Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha, localizada na Vila Salmen.

O encontro ocorreu na Escola Terezinha Silva de Souza, no Residencial Celina Bezerra, após o evento de entrega de notebooks aos professores da rede municipal, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

De acordo com o vereador na próxima semana, ele, a diretora do DRE e o responsável pelos projetos vão se reunir com o diretor da Escola, Paulo Alves Pereira, para definir as prioridades do projeto de reforma da unidade. “O secretário Alan Porto solicitou que fossemos até a escola o quanto antes para que possamos agilizar o projeto, pois ele irá autorizar a reforma da escola e a construção da calçada”, explicou.

A Escola Nunes Rocha oferece ensino fundamental e ensino médio e essa reforma é um anseio antigo da comunidade. “Essa foi a primeira escola que estudei e o secretário já fez o compromisso. Acredito que logo iremos tirar esse projeto do papel para oferecer mais conforto e qualidade a esses alunos e profissionais que atuam nessa unidade”, afirmou Adonias.