Viagens durante o feriado do Dia do Trabalhador aumentaram até 60% em relação a 2022

As viagens no fim de semana prolongado pelo feriado do Dia do Trabalhador, celebrado na última segunda-feira (1), aumentaram até 60% na comparação com o mesmo período do ano passado. As informações são da BlaBlaCar, plataforma multimodal que oferece deslocamentos intermunicipais e interestaduais por meio de caronas e ônibus.

O crescimento de três dígitos diz respeito ao número de viagens feitas com caronas. Em relação à venda de passagens de ônibus pela plataforma, o aumento foi de 170%

Para os deslocamentos feitos com ônibus, o destaque foi o Estado do Espírito Santo, que teve cinco vezes (+542%) mais procura por viagens nesse período do que no ano passado, seguido pelo Rio Grande do Sul (+432%) e São Paulo (+348%).

As principais rotas foram: Florianópolis-Porto Alegre (+120%), Juiz de Fora-Rio de Janeiro (+78,9%), Campos dos Goytacazes-Vitória (+363,5%), Campinas-São Paulo (+302,6%) e Aracaju-Salvador (+87,8%).

Para quem viajou de carona, os principais destinos foram: São José dos Campos-São Paulo, Praia Grande-São Paulo e Campinas-São Paulo.