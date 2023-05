Vistos para Espanha: saiba quais são e como tirá-los

A Espanha é popularmente conhecida pela riqueza cultural, religiosa e arquitetura histórica. Justamente por isso, inúmeros brasileiros vêm demonstrando interesse ao longo dos últimos anos em conhecer e até mesmo viver na capital espanhola. Mas, ainda há algumas dúvidas como: “se eu viajar como turista, preciso de visto? E se eu quiser viver por um tempo em território espanhol?”

De acordo com Rafael Gianesini, CEO e cofundador da Cidadania4U, aqueles que forem para a Espanha e decidirem ficar por lá durante 90 dias não precisam correr atrás de nenhum documento. “Agora, se você optar por passar mais tempo em terras espanholas, é primordial procurar empresas especializadas ou do próprio consulado espanhol para se informar sobre os requisitos legais para permanecer no país e qual a documentação necessária para conquistar o tão sonhado visto”, comenta o executivo.

Como forma de ajudar os turistas a entenderem mais sobre os pré-requisitos para conquistar o visto, Gianesini listou abaixo as situações em que as pessoas podem solicitar a documentação. Confira!

Visto para Aposentados: Popularmente conhecido como visto de residência temporária não lucrativa, ele pode ser solicitado por aqueles que contam com o suporte de uma aposentadoria. Para isso, basta comprovar a possibilidade de se manter no país, contando com o valor de 2.400 euros mensais, segundo o governo espanhol.

Visto de Estudos: Ideal para aqueles que querem ir para a Espanha com o sonho de praticar o conhecimento em espanhol e, claro, conhecer ainda mais a cultura do país. Para conquistá-lo, é necessário se dirigir ao Consulado Geral da Espanha mais próximo e se informar sobre a lista de documentos necessários para adquirir o documento.

Visto de Trabalho: A única alternativa para aqueles que não possuem a cidadania europeia e mesmo assim desejam trabalhar nas terras espanholas. Para conquistá-lo, o cidadão precisa ter um contrato de trabalho ativo no país.