WhatsApp é atualizado e permite editar mensagens; saiba como usar o recurso

O WhatsApp agora permite que os usuários editem mensagens já enviadas. A novidade foi confirmada por Mark Zuckerberg, CEO da Meta, nesta segunda-feira (22). Com o recurso, será possível editar mensagens com erros de ortografia, por exemplo, em até 15 minutos após o envio.

A própria conta do WhatsApp no Twitter havia confirmado no domingo (21) que a funcionalidade seria lançada para todos “em breve”, mas sem dar muitos detalhes. A ideia de permitir que as mensagens sejam editadas chega, entre outros, para que os usuários possam fazer correções e até mesmo “adicionar mais contexto a uma mensagem”.

Para editar uma mensagem enviada no WhatsApp, é preciso:

1. Tocar e segurar na mensagem para abrir o menu de contexto;

2. Selecionar a opção “Editar”;

3. Realizar a edição.

É possível editar mensagens do WhatsApp em até 15 minutos, contando a partir do momento de envio.

No Android, é possível que os usuários selecionem a mensagem em questão e, depois, toquem no botão de “três pontos” no canto superior direito para visualizar a opção de editar.

Mensagens serão sinalizadas

Após editar uma mensagem, o aplicativo exibirá um indicativo de que a mesma foi modificada. A sinalização aponta, logo abaixo do conteúdo, que trata-se de uma “Mensagem editada”, com o horário em que a ação foi realizada em seguida. No entanto, o aplicativo afirma que o histórico de edição não é exibido.

O lançamento do novo recurso do WhatsApp já acontece a partir de hoje de forma global, mas ele “estará disponível para todos [os usuários] nas próximas semanas”.