X-Tudo brasileiro é eleito o 7º melhor hambúrguer do mundo

O x-tudo, lanche mais democrático do Brasil, foi eleito o 7º melhor hambúrguer do mundo, segundo o público da enciclopédia gastronômica TasteAtlas. O ranking com os dez lanches favoritos foi divulgado no domingo (21). O sanduíche alcançou quatro pontos — apenas um a menos do que a máxima pontuação possível.

Com isso, desbancou clássicos como o onion burguer, famoso hambúrguer acebolado do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, que ficou em 8º lugar.

O cheeseburger americano conquistou o primeiro lugar da lista, com nota 4,5. Completam o pódio, respectivamente, o juicy lucy (nota 4,4), de Minneapolis, nos Estados Unidos, e o australian burger (nota 4,3), da Austrália.

O x-tudo é descrito pelo atlas como “um hambúrguer extraordinariamente alto originário do Brasil”, que leva “tudo com queijo”. “Não tem ingredientes fixos, mas sempre tem muitos recheios”, diz o guia especializado em gastronomia.

Apesar da diversidade de ingredientes, que variam conforme as preferências regionais, a enciclopédia apontou os itens que geralmente recheiam o pão do x-tudo: carne bovina, bacon, alface, tomate, milho, presunto, queijo derretido, salsichas, maionese e batata frita ou palha.

“Esse gigantesco hambúrguer é normalmente servido em bandejas de papel, e comê-lo não é tarefa fácil — a maioria das pessoas não consegue falar dele porque é muito grande, o que torna a experiência de comer confusa”, acrescenta.

O TasteAtlas informa que suas classificações são feitas com base em um sistema de votação capaz de reconhecer palpites de internautas reais e ignorar votos de bots ou considerados “nacionalistas”.