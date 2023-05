Zezé Di Camargo desafina em show e espanta internautas: ‘Melhor parar’

Zezé Di Camargo sempre foi conhecido por alcançar notas bem altas e encantar o público ao vivo. Por esse motivo, internautas se espantaram ao ver um vídeo de um show do sertanejo. No trecho que viralizou nas redes sociais, o artista desafina ao cantar uma música da dupla com o irmão, Luciano.

No trecho, Zezé canta Dois Corações e Uma História e não conseguiu alcançar as notas da canção corretamente. Uma pessoa que estava na plateia filmou o momento e lamentou o fato de a voz do sertanejo não estar mais como antes. “Luto por uma das vozes mais incríveis do nosso sertanejo”, disse.

O vídeo viralizou nas redes sociais, e diversas pessoas se assustaram com a desafinação. “Ele já não vinha cantando bem de uns anos para cá. Devia ver o que é”, escreveu uma internauta. “Ele sempre gritou muito. Não sei como a voz aguentou tanto tempo”, ponderou outra.

Diversos internautas argumentaram que a voz de Zezé já não é mais a mesma há algum tempo, e parte deles sugeriu que o sertanejo dê uma pausa na carreira. “Para mim, é a voz masculina mais incrível do Brasil. É óbvio que hoje, com problemas vocais, não alcança as notas de outrora. Acho que deveria se aposentar. Já está na história. Valeu, Zezé!”, opinou um usuário do Twitter. “Alguém avisa o Zezé que ele está passando vergonha e é melhor parar quanto antes. Deixou um legado f*da, é melhor ser lembrado pelo que foi do que ser motivo de piada”, concordou outro.