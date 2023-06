10 alimentos que são considerados vilões para quem tem doença renal crônica

A má alimentação pode ser uma das inimigas dos pacientes com diagnóstico de doença renal crônica (DRC), uma vez que o organismo passa a ter dificuldades de remover resíduos e impossibilita a eliminação de toxinas e substâncias, uma função que antes era desenvolvida pelos rins.

O sódio, fósforo e o potássio em excesso, podem ser vilões do paciente acometido por DRC, pois são substâncias que os rins – por perderem sua função – não conseguem filtrar de maneira adequada, e acabam se acumulando no sangue. A ingestão de proteínas é limitada para diminuir as chances de algumas complicações como acúmulo de ureia e creatinina; desequilíbrio de minerais; doença óssea e progressão da doença renal em pacientes em tratamento conservador.

“É importante ressaltar que as proteínas são nutrientes essenciais e desempenham funções importantes no organismo, incluindo a construção e manutenção das estruturas das células, tecidos e órgãos; produção de anticorpos, entre outras, e por isso, seu consumo não deve ser evitado completamente”, destaca Thays Mortaia, coordenadora de nutrição da DaVita.

O acompanhamento nutricional amplia a expectativa de vida do paciente renal crônico, uma dieta personalizada leva em consideração as necessidades individuais para controlar a progressão da doença, gerenciar fatores de risco, diminuir sintomas e se necessário a suplementação de acordo com as com o estágio da doença.

“É essencial que os pacientes com DRC sigam uma dieta adequada, a não adesão ao tratamento, pode trazer graves consequências, como acúmulo de líquidos e toxinas, hipercalemia (níveis de potássio elevado no sangue), hiperfosfatemia (elevação da dosagem do fósforo no sangue), desnutrição e até a morte”, complementa Mortaia.

Alimentos que devem ser evitados por pacientes diagnosticados com DRC:

– Embutidos;

– Refrigerantes a base de cola;

– Alimentos e temperos industrializados;

– Salgadinhos e snacks salgados;

– Carambola;

– Enlatados;

– Alimentos ricos em gorduras saturadas;

– Bebidas alcóolicas;

– Alimentos ricos em sódio;

– Alimentos doces, pois eles podem aumentar a sede.



Assim como há vilões na alimentação do paciente renal, há também alimentos considerados os “mocinhos” que ajudam a equilibrar o cardápio e não oferecem complicações, como verduras e legumes cozidos em água fervente e algumas frutas como banana-maçã, ameixa e manga. Preparos com alface, repolho, cenoura, pepino, abóbora, acelga, berinjela, chuchu, espinafre e vagem podem ser consumidos e aliados nas refeições diárias. A nutricionista reforça que é necessário verificar o tamanho das porções e monitorar a ingestão de líquidos também faz parte da dieta.