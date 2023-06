10 destinos mais buscados por brasileiros para as férias de julho

Planejar as férias é uma tarefa apreciada por muitos brasileiros. Pensando nisso, a Booking realizou um levantamento de dados para descobrir em quais destinos domésticos e internacionais os viajantes brasileiros estão de olho para as férias do meio do ano.

Na lista nacional, os dez destinos mais buscados para o período de julho e agosto apresentam características diversas, com representantes das regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Vale dizer que esta lista representa os destinos mais buscados pelos brasileiros apenas e não necessariamente significam os mais reservados.

No ranking, há lugares famosos para curtir o inverno, grandes capitais, destinos litorâneos e focados em ecoturismo, o que mostra que o brasileiro está interessado em diferentes tipos de experiências neste inverno – seja uma viagem romântica em Gramado ou com a família toda em Caldas Novas – e pesquisando por locais e acomodações que atendam às suas expectativas.

Um destaque vai para as praias da região Nordeste, que figuram em cinco das dez primeiras posições da lista, indicando que muitos turistas estão pesquisando destinos para fugir das temperaturas mais baixas das regiões mais ao sul do país.

Destinos domésticos mais buscados por viajantes brasileiros, na Booking, para o período de julho e agosto de 2023¹:

1) Gramado, Rio Grande do Sul

2) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

3) Campos do Jordão, São Paulo

4) São Paulo, São Paulo

5) Maragogi, Alagoas

6) Maceió, Alagoas

7) Porto de Galinhas, Pernambuco

8) Porto Seguro, Bahia

9) Fortaleza, Ceará

10) Caldas Novas, Goiás

Já o pódio do ranking de destinos internacionais mais procurados por turistas do Brasil para o meio do ano é formado por vizinhos sul-americanos, seguidos por um representante europeu e outro norte-americano.

Destinos internacionais mais buscados por viajantes brasileiros, na Booking, para o período de julho e agosto de 2023¹:

1) Santiago, Chile

2) Buenos Aires, Argentina

3) San Carlos de Bariloche, Argentina

4) Paris, França

5) Orlando, Estados Unidos