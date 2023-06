5 atrações para aproveitar o melhor do verão em Orlando

Para aproveitar o verão no Hemisfério Norte, nada melhor do que programar a sua viagem para Orlando tendo em mente as mais diversas atrações, incluindo os parques aquáticos. Neste ano, o destino mais amado pelos brasileiros terá muitas novidades refrescantes e, entre elas, está a mais nova atração do Seaworld, a Pipeline, uma montanha-russa que proporciona uma experiência imersiva de surfe.

E a lista não para por aí: no segundo semestre de 2023, a Walt Disney prevê a abertura do Journey of Water, atração inspirada no filme Moana, que estará localizada no World Nature, nova área do parque EPCOT.

A capital dos parques temáticos ainda oferece outras opções de aventuras, desde se divertir com piratas até ver de perto a princesa Ariel. Ou seja, em Orlando a diversão na água é garantida! Conheça cinco atrações aquáticas imperdíveis no destino:

Orlando Pipeline: The Surf Coaster

A sétima montanha-russa do SeaWorld Orlando é considerada a primeira do mundo que oferece elementos de design imersivos do surf. A atração tornará a experiência dos visitantes em uma extraordinária aventura no oceano, transformando o “trem” da montanha-russa em uma grande prancha e seus movimentos em manobras emocionantes a mais de 33 metros de altura. Seu lançamento está previsto para o dia 27 de maio.

Journey of Water

Inspirada no filme Moana, a atração será aberta no final de 2023, no World Nature – a área do EPCOT dedicada a compreender e preservar a beleza, admiração e equilíbrio do mundo natural. A atração para todas as idades permitirá que os visitantes explorem e se envolvam com as fascinantes águas, que assim como o filme, também irão possuir personalidade própria, além disso, eles também poderão ver formas e personagens esculpidos nas rochas e canais ao longo de toda a jornada.

Under the Sea – Journey of The Little Mermaid

Para os fãs de contos de fadas que amam a princesa Ariel, além de poder vê-la nas telas de cinema no live action que será lançado ainda neste mês, também é possível encontrá-la em Orlando na atração Under the Sea – Journey of The Little Mermaid, localizada no Fantasyland, uma área do parque Magic Kingdom. Nela, os visitantes embarcam em uma concha e entram no mundo de Ariel em uma aventura musical repleta de cenas do clássico de animação e efeitos mais que especiais.



4. Pirate River Quest

Inaugurado em janeiro pela LEGOLAND Florida, a aventura de caça ao tesouro voltada para toda a família é liderada por um pirata que leva os visitantes pelas águas desconhecidas dos lendários Cypress Gardens para descobrir os segredos que protegem seus canais. Na aventura, os visitantes navegam em uma turbulenta tripulação de piratas LEGO® sob as ordens do capitão para explorar as águas turvas e recuperar o tesouro perdido, roubado por uma tropa de macacos travessos.



5. Universal’s Volcano Bay

Um dos três mais incríveis parques temáticos do Universal Orlando, o Universal’s Volcano Bay é um oásis tropical repleto de experiências que oferecem de tudo, desde emoções radicais até um refúgio para relaxar – tudo em torno de um enorme vulcão de mais de 60 metros, situado bem no centro do parque. De toboáguas emocionantes a cachoeiras isoladas, o Volcano Bay é um parque aquático temático como nenhum outro.