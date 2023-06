5 músicas de Guardiões da Galáxia que irão animar o seu dia

Os filmes da franquia “Guardiões da Galáxia” conquistaram não apenas os fãs de super-heróis, mas também os amantes de boa música. Com suas trilhas sonoras cuidadosamente selecionadas, essas produções nos transportam para uma jornada emocionante através do cosmos, enquanto as canções envolventes fazem nosso coração disparar.

Abaixo, compartilho algumas das músicas marcantes dos filmes, que se tornaram verdadeiros hinos para os fãs. Confira:

“Hooked on a Feeling” – Blue Swede

Essa música icônica abre o primeiro filme da série, estabelecendo imediatamente o clima e o estilo musical característico dos Guardiões da Galáxia.

“Come and Get Your Love” – Redbone

Uma música animada e contagiante que é tocada durante a sequência inicial de dança de Peter Quill (Star-Lord) em “Guardiões da Galáxia”.

“The Chain” – Fleetwood Mac

Essa música é apresentada no segundo filme da série e transmite uma energia cativante, especialmente durante as cenas de ação e batalhas emocionantes.

“Cherry Bomb” – The Runaways

Uma canção enérgica que é destaque no primeiro filme, adicionando uma dose de adrenalina e rebeldia às cenas de luta e aventura.

“Guardians Inferno” – The Sneepers ft. David Hasselhoff

Uma música original composta para o segundo filme, essa faixa cativante combina elementos de disco e funk, trazendo um clima festivo e divertido para os créditos finais.