5 remédios naturais para prevenir a infecção urinária

A infecção urinária é uma condição comum que afeta o sistema urinário, causada principalmente por bactérias como a E. coli. Ela pode ocorrer na bexiga ou nos rins e apresenta sintomas como vontade frequente de urinar, sensação de queimação e dor abdominal. O tratamento geralmente envolve o uso de antibióticos e medidas preventivas, como a ingestão de bastante água, higiene adequada e urinar após a relação sexual.

Embora seja importante destacar que a consulta a um profissional de saúde é essencial para o diagnóstico e tratamento adequado da infecção urinária, existem alguns remédios naturais que podem ajudar a prevenir a ocorrência dessas infecções.

Aqui estão cinco opções de cuidados naturais:

Beba bastante água

A hidratação adequada é fundamental para o bom funcionamento do sistema urinário. Beber bastante água ajuda a diluir a urina e a eliminar as bactérias que possam estar presentes na bexiga. Além disso, urinar com frequência pode ajudar a limpar o trato urinário.

Suco de cranberry (oxicoco)

O suco de cranberry é conhecido por suas propriedades que podem ajudar a prevenir infecções do trato urinário. Ele contém substâncias que dificultam a adesão das bactérias às paredes da bexiga e uretra, reduzindo assim o risco de infecção. É importante procurar um suco de cranberry natural, sem adição de açúcar.

Probióticos

Os probióticos são bactérias benéficas que podem ajudar a promover o equilíbrio da flora bacteriana no trato urinário. Eles podem ser encontrados em alimentos como iogurte e kefir, ou podem ser tomados na forma de suplementos. Os probióticos auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico e podem reduzir o risco de infecções.

Alho

O alho é conhecido por suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Comer alho regularmente pode ajudar a prevenir infecções do trato urinário. Ele pode ser adicionado a pratos cozidos, saladas ou consumido cru, mas é importante respeitar as preferências pessoais e tolerância individual.

Vitamina C

A vitamina C é conhecida por fortalecer o sistema imunológico e ter propriedades antibacterianas. Consumir alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas, morangos, kiwis e pimentões, pode ajudar a prevenir infecções urinárias.

Lembrando novamente que essas opções são complementares e não substituem a orientação médica. É fundamental buscar aconselhamento profissional para o diagnóstico correto e o tratamento adequado, caso ocorra uma infecção urinária.