Prefeito anuncia cronograma de concurso público e pagamento da 1ª parcela do 13º nesta terça

O prefeito José Carlos do Pátio (Solidariedade) participou de uma reunião na manhã desta segunda-feira (19), na Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT. Na ocasião, foi anunciado o pagamento do 13º salário dos servidores para esta terça-feira (20) e o cronograma do concurso público.

Secretários e vereadores estiveram presente na reunião. Conforme o secretário de Finanças, Rodrigo Silveira Lopes, o município vai depositar o equivalente a R$ 10.140.869,45, o que corresponde ao pagamento da 1ª parcela ou 50% do 13º salário.

“Nós finalizamos o processo de contratualização que será realizado pela UFMT e pensando já no ano letivo de 2024 já estamos trabalhando para que o cronograma não fique apertado. O edital deve estar disponível no mês de julho deste ano, as provas programadas para serem aplicadas em setembro, a homologação do concurso em novembro e a convocação em dezembro,” destacou a secretária de Gestão de Pessoas, Carla Carvalho.

Para evitar prejuízos ao início do ano letivo, o município vinha realizando no final do ano, o seletivo de contratação temporária para provimento dos cargos de professores. Com a realização do concurso, a demanda por contratação temporária será menor, já que o concurso será na modalidade cadastro reserva, com o município convocando os trabalhadores de acordo com a necessidade.

O prefeito argumentou que desde o início do seu governo sempre priorizou o pagamento do servidor público e a primeira parcela do 13º como prometido será depositado na conta de cada servidor.

Finalizando ele reforçou que desde a sua primeira gestão vem trabalhando fortemente para valorizar os servidores, garantindo o pagamento dos salários dentro do mês trabalhado, bem como a reposição da RGA; garantiu o pagamento das Agentes Comunitárias de Saúde – ACS e Agentes de Combate a Endemias – ACEs cujos vencimentos saíram de pouco mais de mil reais para cerca de R$ 3 mil. “Então houve uma valorização dos servidores da categoria e de todos os servidores em geral”, reforçou.