6ª edição da tradicional corrida com obstáculos da PM reúne 2,5 mil pessoas em MT

Duas mil e quinhentas pessoas participaram, na manhã deste domingo (11.06), da 6ª edição da tradicional corrida com obstáculos “Rotam Extreme”, promovida pela Polícia Militar na Lagoa Trevisan, em Cuiabá. O trajeto, de cinco e dez quilômetros, contou com mais de 25 desafios naturais e artificiais que exigiram diferentes níveis de força, equilíbrio e coordenação motora dos competidores.

O comandante da Rotam, tenente-coronel Gibson Almeida da Costa Júnior, destaca que os principais desafios da corrida são atravessar o lago, se rastejar na lama, subir em redes e cair em uma piscina com gelo.

Segundo o comandante, o trajeto contou com diversos profissionais da segurança para garantir a integridade dos competidores, como equipe composta por direção de prova, direção de percurso, fiscais de obstáculos e receptivo pós-prova.

“São seis anos de muita história em um evento que reúne toda família, profissionais da segurança pública e da população em geral para uma grande comemoração e confraternização. Foram meses de preparo e dedicação para correr tudo dentro do planejado”, disse.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Correa Mendes, afirmou que a corrida já faz parte do calendário de competições de Mato Grosso. Além disso, é um dos eventos promovidos pela Polícia Militar com objetivo de aproximar a instituição da sociedade.

“É sem dúvida nenhuma um dos grandes eventos mais esperados pela população cuiabana e mato-grossense, principalmente por corredores profissionais e amadores. Aqui não existe o melhor, pois é um evento que promove alegria e interação entre pessoas da Segurança Pública e da sociedade. É uma competição completamente saudável”.

Esta edição reuniu pessoas dos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e do Acre, como é o caso da contadora Ana Paulo, que está passando férias em Cuiabá. “Consciliou de poder participar e foi uma experiência maravilhosa e bastante desafiadora, confeso que quase deu vontade de desistir no meio do caminho”.

A instrutora de musculação, Mari Lourenço, participou com um grupo de corredores de Rondonópolis (220 km de Cuiabá). “Fomos motivados por um instrutor que já correu em outras edições e que sempre falou bem da organização e da estrutura do evento. Foi minha primeira vez numa corrida com obstáculos e foi incrível”, contou.

Antecipando as comemorações do Dia dos Namorados, que acontece nesta segunda-feira (12.06), a servidora pública Adriana Neves e o educador físico Gutho Lemmes encontraram na Rotam Extreme uma forma de sair um pouco do convencional. “É uma forma diferente de poder comemorar essa data tão especial, apesar de sermos casados, não podemos deixar em branco e resolvemos fazer algo para sair da rotina”, disse Adriana.

O comandante da Rotam ponderou que a realização da corrida tem como meta angariar recursos financeiros para manutenção das instalações físicas do Batalhão Rotam, assim como os projetos sociais que, atualmente, atendem cerca de 300 crianças e adolescentes garantindo lazer e cidadania através da prática esportiva.

Rotam Extreme Kids

Neste sábado (10.06), foi realizada a corrida Rotam Extreme Kids, para crianças de 4 a 12 anos, na sede do Batalhão, no bairro Dom Aquino em Cuiabá, e teve mais de 300 inscritos.

“Os projetos sociais, como o Jiu-Jitsu Rotam e a escolinha de futebol Grêmio Rotam, têm excelentes resultados em todos os aspectos, onde já consagraram campeões estaduais e brasileiro em várias categorias, fazendo das crianças e adolescentes verdadeiros campeões”, finaliza.