7 hábitos que prejudicam a saúde bucal

Pode até não parecer, mas alguns hábitos, como roer as unhas, palitar os dentes, realizar a escovação com muita força e consumir alimentos ácidos e bebidas alcoólicas de forma excessiva, podem, a longo prazo, danificar as estruturas dentárias e favorecer o aparecimento de cáries e escurecimento do local.

Pensando nisso, Letícia Rigo, consultora da Gum, listou alguns hábitos do dia a dia que fazem mal aos dentes, colaborando para o desgaste, quebra e outros problemas bucais que podem comprometer a saúde do corpo como um todo. Confira:



Não usar fio dental

Muita gente lembra da escovação, mas não dá a atenção necessária ao fio dental, que também é uma ferramenta fundamental quando se trata da higiene bucal. “Uma limpeza adequada, com escovação e uso correto do fio dental, evita a inflamação gengival e elimina os restos de alimentos entre os dentes, mantendo a região mais saudável e protegida de doenças bucais como gengivite e cárie”, afirma a especialista.



2. Escovar os dentes com muita força

Não é indicado o excesso de força sobre os dentes durante a escovação. “Muito se engana quem acha que a pressão excessiva durante a escovação garantirá que o local fique mais limpo. A prática pode lesionar a região e as agressões constantes podem causar recessões gengivais, abrasão do esmalte dental e até exposição da raiz do dente, causando sensibilidade e danos reversíveis apenas cirurgicamente”, indica.



Roer as unhas

Roer as unhas não só as deixam mais fracas, como também pode trazer riscos à saúde bucal e geral. “Esse hábito tão comum e que parece inocente pode provocar um maior desgaste do esmalte. Além disso, as bactérias e fungos presentes nas mãos vão direto para a boca, gerando infecções que normalmente não são associadas a esse hábito”.



Ranger os dentes

Além de dores de cabeça e nos músculos do rosto, o ato de ranger os dentes, conhecido como bruxismo, provoca o desgaste da região do topo dos dentes. “Geralmente acontece à noite, enquanto dormimos, e pode ter relação com fases de estresse. A dica é procurar a ajuda de um dentista para limitar os danos, visto que em casos mais graves, pode ser necessário fazer restaurações da estrutura perdida e readequar a posição de oclusão — posição onde encostamos o dente de baixo no de cima”, explica.



5. Consumir alimentos ácidos

O consumo exagerado de alimentos ácidos, como limão, molhos de saladas à base de vinagre, refrigerantes e balas azedas, por exemplo, podem provocar desgastes dentários decorrentes da degradação química. “O esmalte dos dentes não se regenera. Portanto, alimentos ácidos devem ser consumidos de maneira moderada, para que eles não causem erosões dentárias. Além disso, bulimia, vômitos recorrentes durante a gravidez ou até mesmo o refluxo gastrointestinal também podem provocar a erosão dos dentes.”, explica.



6. Palitar os dentes

É bastante comum vermos palitos de madeira nas mesas de jantar à disposição para uso em aperitivos, mas muitas pessoas também o usam na remoção de restos de comida que ficam presos entre os dentes. Mas, é importante resistir à tentação neste momento. “Por mais que essa seja a solução mais rápida, o uso de palitos pode lesionar a gengiva resultando em uma inflamação ou infecção, além de provocar uma retração gengival e possível lesão no esmalte dental, se utilizado com muita frequência. Em casos de impactação de alimentos entre os dentes, procure sempre utilizar o fio dental”, alerta a profissional.



Consumo excessivo de álcool

O consumo exagerado de álcool pode provocar a diminuição da produção de saliva, resultando no ressecamento da boca e eliminando a proteção natural da região, proporcionando o aumento de substâncias nocivas e redução do pH. “A maior parte das bebidas alcoólicas têm alto grau de acidez, e o álcool tem uma reação com o organismo onde reduz a produção de saliva e aumenta a permeabilidade da mucosa bucal. É muito importante intercalar a bebida alcoólica com o consumo de água, para que possa reduzir os riscos”, finaliza.