8 dicas para planejar e realizar viagens incríveis em casal

O Dia dos Namorados está chegando ao fim, mas você ainda pode planejar momentos especiais para celebrar o seu amor. Para casais que desejam curtir momentos incríveis juntos, uma viagem internacional pode ser a opção perfeita.

Para ajudar nessa jornada, a Revolut compartilhou algumas dicas valiosas para evitar brigas e garantir uma experiência tranquila e inesquecível. Confira!

1 – Planeje com antecedência

Comece a planejar sua viagem com bastante antecedência para evitar contratempos de última hora. Pesquise destinos, compre passagens aéreas e reserve acomodações com antecedência para garantir disponibilidade e melhores preços.

2 – Escolha um destino adequado

Leve em consideração os interesses e desejos de ambos ao selecionar o destino. Discutam suas preferências e encontrem um lugar que seja agradável e emocionante para ambos. Destinos como Paris, Roma e Bali são conhecidos por sua atmosfera romântica.

3 – Segurança em primeiro lugar

Antes de viajar, verifique as orientações e restrições de viagem do país escolhido. Pesquise sobre a situação política, segurança e saúde do destino. Mantenha-se informado e registre-se nos serviços consulares disponíveis para cidadãos de seu país.



4 – Faça um seguro de viagem

Contratar um seguro de viagem é essencial para proteger-se contra imprevistos, como cancelamentos, perda de bagagem ou despesas médicas. Pesquise e escolha uma seguradora confiável que atenda às suas necessidades específicas.

5 – Organize seu orçamento

Defina um orçamento claro para a viagem e discuta abertamente sobre as despesas. Considere as opções de pagamento e verifique se ambos estão de acordo com os custos envolvidos. Alguns aplicativos podem ajudar na divisão de gastos.

6 – Divida as responsabilidades

Distribua as tarefas de planejamento entre vocês para evitar sobrecarga em uma única pessoa. Façam listas de tarefas e compartilhem as responsabilidades para tornar o processo mais suave e equilibrado;



7 – Mantenha a flexibilidade

Nem sempre tudo sairá exatamente como planejado. Esteja preparado para ajustar o itinerário, caso surjam imprevistos. A flexibilidade é essencial para evitar frustrações e brigas durante a viagem;



8 – Organize os momentos a sós e juntos

Apesar de estarem viajando juntos, é importante reservar momentos de privacidade. Respeitem a necessidade de espaço pessoal de cada um e planejem atividades individuais para que possam desfrutar de experiências únicas durante a viagem. No entanto, também planeje atividades que os dois possam desfrutar juntos, como jantares românticos, passeios de barco, caminhadas em belas paisagens ou aulas de culinária local. Aproveitar essas experiências compartilhadas fortalecerá o vínculo entre vocês.