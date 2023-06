Ação conjunta apreende 17 barras de pasta base de cocaína que seriam distribuídas em Rondonópolis

Dezessete tabletes de pasta base de cocaína, que eram transportados em um ônibus, foram apreendidos em uma ação conjunta da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) e Polícia Rodoviária Federal, realizada na tarde de quarta-feira (31.05), em Rondonópolis (MT). Um homem que fazia o transporte do entorpecente foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

A droga foi apreendida em um ônibus que faz linha Cuiabá – Goiânia, após a equipe da DRE, durante investigações, receber informações sobre o transporte do entorpecente e acionar a equipe da PRF, que rapidamente realizou a abordagem do veículo no km 211, na BR 364.

Com a ajuda do cão farejador, foi detectada a presença de entorpecente em uma mala e em um mochila que estavam no bagageiro, na parte inferior do veículo. Ao abrir as bagagens, os policiais encontraram 17 tabletes de pasta base de cocaína, além de cocaína em pó.

Questionado, o dono das bagagens confessou que sabia que estava transportando entorpecentes e que havia recebido as drogas de um desconhecido em Cuiabá, com a missão de fazer a entrega em Rondonópolis. Ainda segundo o suspeito, ele não receberia nenhum valor para fazer o transporte da droga e que estava sendo ameaçado para fazer o serviço.

Diante dos fatos, a droga foi apreendida e o suspeito foi conduzido à Delegacia de Rondonópolis, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.