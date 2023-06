Ação integrada apreende 90 quilos de cocaína e cinco são presos em MT

Trabalho integrado entre equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar e Grupo Especial de Fronteira (Gefron) resultou na apreensão de 90 quilos de substâncias análogas à cocaína, na noite deste domingo (04), em Rosário Oeste (MT). Na ação, cinco homens foram presos em flagrante e quatro veículos foram apreendidos.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 7º BPM recebeu informações do Gefron sobre veículos que estariam transportando materiais ilícitos, na estrada rural conhecida como “Vaca Mocha”. Os policiais militares se deslocaram e encontraram três carros em comboio, sendo realizada abordagem a dois carros. O terceiro fugiu por rumo ignorado.

No primeiro carro, um Renault Duster com dois homens, foi identificado um fundo falso no assoalho do veículo e vários compartimentos ocultos. Já com o segundo carro, uma Fiat Strada ocupada por um homem, um rádio comunicador integrado ao veículo, sem nenhum documento de autorização para funcionamento, foi encontrado. Diante da suspeita, os carros e os três suspeitos foram conduzidos à sede do Batalhão para averiguações.

Em andamento as diligências, a equipe do Gefron indicou que um veículo Fiat Toro estaria dando apoio aos suspeitos conduzidos anteriormente. Os policiais continuaram as buscas e abordaram o veículo. O condutor demonstrou nervosismo e afirmou que estaria vindo de Cáceres, com destino a Cuiabá, junto com os outros suspeitos.

No mesmo momento, a equipe do 7º BPM recebeu denúncias de populares sobre um veículo Renault Sandero em suspeita ,próximo de uma fazenda, na mesma região. De imediato, os policiais se encaminharam para o local indicado e abordagem o condutor do carro, que, nervoso, disse que o automóvel estava parado devido a problemas mecânicos.

Diante da situação suspeita, a equipe do Gefron foi acionada e compareceu ao local com cães farejadores do Canilfron. Em busca minuciosa, foi identificado um fundo falso no veículo, onde foram encontrados aproximadamente 100 tabletes de entorpecentes, entre pasta base e cloridrato de cocaína, totalizando 90 quilos de drogas.

Questionado, o suspeito afirmou ter ligação com os outros criminosos detidos anteriormente e que as drogas estavam sendo transportadas para Cuiabá.

Diante do flagrante, todo o material foi encaminhado para a sede do 7º Batalhão de PM e os cinco suspeitos receberam voz de prisão em flagrante por formação de quadrilha e tráfico ilícito de drogas.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.