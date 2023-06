Adolescente foge com homem 27 anos mais velho e deixa mãe em desespero

Uma adolescente de 17 anos que teria fugido com um homem 27 anos mais velho na região de Guaianazes, zona leste de São Paulo (SP) deixou a família desesperada.

Gleide, mãe da jovem, conheceu o homem através de amigos em comum. Como ele estava com pneumonia, a mulher resolveu deixá-lo ficar na casa da família até que conseguisse se recuperar, já que ele não tinha mais ninguém.

O rapaz morou quatro meses na residência e, quando Gleide viu que ele melhorou, pediu para que se retirasse. Porém, Ingrid não concordava com a mudança e passou a apresentar um comportamento completamente diferente, inclusive, chegou a agredir sua mãe.

A mulher proibiu que sua filha continuasse tendo contato com o homem, mas os dois conseguiram conversar dias antes do desaparecimento. Segundo a irmã mais velha da adolescente, uma amiga do homem a buscou a pedido dele e, desde então, a família não teve mais notícias.