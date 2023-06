Andressa Suita conta que voltou com Gusttavo Lima um mês após separação

Andressa Suita relembrou quando se separou de Gusttavo Lima, em outubro de 2020. A influenciadora reforçou que foi o sertanejo quem decidiu terminar e explicou que o marido tomou essa decisão em um momento em que estava muito abalado por conta da pandemia da Covid -19, pois o cantor estava impossibilitado de trabalhar, de fazer shows e se conectar com o público.

Ela também confirmou os boatos de que Gusttavo a acordou no meio da madrugada e pediu o divórcio. “A gente veio de uma viagem familiar maravilhosa, não entendi nada. Ele estava mal, era visível que ele estava mal. Veio esse episódio que ele me acordou, fiquei muito chateada”, contou em entrevista ao jornalista Leo Dias.

“Vi que ele estava em um momento de muita tensão. A gente não via o fim da pandemia e, quando respinga toda a dor, a gente quer ‘bater’ em alguém, na esposa”, completou Andressa.

A influenciadora disse que ficou morando na casa que eles tinham em Alphaville, grande São Paulo, após a separação, enquanto o sertanejo continuou em Goiânia. Porém, um mês depois do término eles já estavam se encontrando novamente e haviam se reconciliado. “No outro dia, a gente já estava se falando, mas eu estava com a fúria”, recordou.

Ela explica que os filhos, Gabriel e Samuel, nem, ficaram sabendo da separação. Como Gusttavo viaja muito a trabalho, eles disseram para as crianças que o cantor estava apenas em mais uma viagem. Mesmo tendo ficado apenas um mês separados, Andressa disse que preferiu manter a reconciliação em segredo, pois ainda tinha medo do marido decidir terminar novamente. “Queria saber se não ia ser acordada de madrugada de novo”, brincou.

A influenciadora falou que hoje ela e Gusttavo Lima estão bem mais maduros e preferem manter a intimidade e os dilemas da relação em segredo. Por fim, ela comentou as dificuldades de estar em uma relação com um cantor famoso. “Para você namorar um cantor sertanejo, você tem que confiar muito nele. Tem que construir uma base muito forte entre nós dois. O que aparece de fake news, o que aparece de gente tentando destruir, então confio muito nele. Tenho uma postura de mãe, uma postura de esposa, não sou uma pessoa que fico me envolvendo em polêmica, não quero causar nenhuma polêmica”, concluiu.