Após 40 dias da retomada das obras da BR-163, Nova Rota chega a 90 km de vias recuperadas

Nos primeiros 40 dias de gestão da MT Par, a Concessionária Nova Rota do Oeste já fez a recuperação de 90 quilômetros de faixa de rodovia, de Cuiabá a Sinop. As obras são referentes às cinco ordens de serviços assinadas pelo governador Mauro Mendes, um dia após a troca de controle acionário da empresa. Ao todo, são investidos mais de R$ 202 milhões nesta etapa de obras que deve ocorrer até dezembro deste ano.

As recuperações funcionais e estruturais ocorrem simultaneamente em cinco pontos distintos da BR-163/364 e rodovia dos Imigrantes, aproveitando o período seco para entregar ao motorista uma pista mais segura e confortável para trafegar, alcançando o padrão de qualidade determinado em contrato de concessão assinado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

No norte da BR-163 são executadas duas frentes de recuperação. Uma equipe trabalha em Sorriso, onde os serviços são realizados no eixo principal da BR-163 e já contemplaram 24 quilômetros de faixa, entre o km 759 e o km 780, atacando os pontos críticos dos sentidos sul e norte.

Em Nova Mutum, segunda frente de recuperação funcional da BR-163, foi concluída a manutenção da pista de todo o perímetro urbano do município, do km 593 ao km 601 da BR-163, abrangendo os dois sentidos da pista. Com a finalização desta primeira etapa de recuperação, a frente de obras passou a atuar no eixo principal da BR-163 a partir do km 604 e atualmente trabalha no km 614. Neste segmento, as equipes recuperaram um total de 27,6 quilômetros de faixa de rodovia.

A travessia urbana de Várzea Grande também teve a recuperação funcional concluída. O trecho faz parte da rodovia dos Imigrantes (BR-070), que também recebe obras desde 5 de maio e já teve mais de 27 quilômetros de faixa recuperados. A rodovia dos Imigrantes abrange Cuiabá e Várzea Grande. Neste segmento, a Nova Rota do Oeste realizará dois serviços distintos, de acordo com a necessidade de cada local: recuperação funcional (em 23 quilômetros da pista, o equivalente a 46 quilômetros de faixa) e recuperação estrutural (em 5 quilômetros de rodovia, ou seja, 10 quilômetros de faixa, onde há necessidade de uma intervenção mais profunda).

Em Várzea Grande, do km 511 ao km 524 da BR-070, 100% da recuperação funcional foi realizada e em breve, novas equipes atuarão em trechos específicos com intervenções estruturais. Atualmente, os serviços estão concentrados em Cuiabá, do km 496 ao km 511 da BR-070).

Na BR-364 ocorrem duas obras simultâneas de recuperação estrutural em Jangada: uma na altura do km 485 e outra na região do km 502. Neste trecho, há conclusão de serviço em 8 quilômetros de faixa. E outros 6,2 quilômetros em fase de acabamento.

O gerente de Obras da Nova Rota do Oeste, Jhonatan Bezerra, explica que o cronograma e direcionamento das obras foram organizados para diminuir o impacto no fluxo de veículos, uma vez que a pista é simples e o tráfego precisa ser operado em ‘Pare e Siga’ durante os serviços. A Concessionária também está atenta ao escoamento da safra de milho e em contato com o setor de Logística e Agronegócio, buscando meios de diminuir o impacto nos segmentos.

Bezerra explica ainda a diferença entre recuperação funcional e estrutural. No primeiro caso, a obra é dividida em três fases essenciais. Inicia com a fresagem do pavimento existente, que é a remoção da camada superficial do asfalto; segue com a aplicação do Tratamento Superficial Duplo (TSD) ou Stress Absorbing Membrane Interlayer (SAMI), utilizada como uma camada inibidora de trincas e, por último, é feita a recomposição do Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ). Após a conclusão da recuperação, os segmentos recebem uma nova sinalização horizontal.

Já a recuperação estrutural consiste na reestruturação da base, incorporando o revestimento/material existente e a inclusão de cimento nesta atividade. Concluída esta etapa, é aplicado o Tratamento Superficial Duplo (TSD), uma sinalização provisória e, após o período de cura, é feita a recomposição do pavimento com CBUQ e a sinalização horizontal definitiva. Como se trata de uma obra mais robusta, a tecnologia utilizada nessa modalidade de recuperação estrutural conta com um comboio formado por sete equipamentos de grande porte, que atuam enfileirados em uma sequência de trabalho simultâneo. Por isso, a atenção deve ser redobrada e as orientações repassadas nos locais com obras devem ser respeitadas.