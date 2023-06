Após briga, mulher mata o marido com facada no peito e acaba presa

Uma mulher de 40 anos foi presa na noite desta sexta-feira (02) após esfaquear o próprio marido após uma discussão. Eles haviam brigado por conta do pagamento do aluguel da quitinete em que moravam no bairro Poncho Verde, em Primavera do Leste – MT.

Segundo informações repassadas pela própria suspeita, após a discussão, ela pegou as roupas do marido, Bruno Nazareno Fernandes, 26 anos, e jogou no quintal. Nervosa, ela pegou uma faca, chamou ele mais para perto e desferiu um golpe no peito.

Ele foi socorrido por terceiros e levado a UPA, mas não resistiu aos ferimentos. A suspeita foi presa ainda na quitinete.

Ela relatou que sofria agressões do suspeito há bastante tempo e que ele já havia até arrancados os cabelos dela em uma das ocasiões.

O caso segue em investigação.