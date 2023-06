Araguaia e Cáceres decidem hoje quem será o primeiro finalista da 2ª Divisão

O primeiro finalista será conhecido nesta quinta-feira (08), quando o Araguaia e Cáceres se enfrentam no Dutrinha. Quem for para a final, garante o acesso para a 1ª divisão do Campeonato Mato-grossense.

Após vencer o jogo de ida por 4 x 1, o Galo da Serra encara o Gigante do Oeste às 16h.

A partida entre Araguaia e Cáceres terá transmissão ao vivo da FMFtv, no YouTube.

ARBITRAGEM:

Árbitro: Alberth Antonio Arruda Belino da Costa – Cuiabá

Ass. 1: Gislan Antonio Garcia da Silva – Cuiabá

Ass. 2: Marcos Aurelio de Souza Alves – Cuiabá

4° Arb: Luciano Lopes Ferreira – Cuiabá