Arena Pantanal recebe semifinal de Campeonato Brasileiro Feminino

A Arena Pantanal vai ser palco do duelo entre Mixto, de Mato Grosso (MT), e Juventude, do Rio Grande do Sul (RS) pela semifinal da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, neste domingo (11), às 10h. Com entrada gratuita, a partida pode garantir que o time mato-grossense dispute pela primeira vez um título nacional no futebol feminino.

Detentora da melhor campanha na Série A3, a equipe feminina do Mixto já se classificou para a Série A2 nas quartas de final da competição. E, como venceu a partida de ida contra o Juventude (RS) por 2 a 0, sai em vantagem para assegurar a vaga na final do campeonato nacional.

“Parabenizamos o Mixto pelo acesso à segunda divisão do futebol brasileiro feminino e continuamos na torcida pelo título nacional. É mais uma missão cumprida, que consideramos nossa também. Agradecemos ao governador Mauro Mendes que possibilitou condições financeiras para a continuidade do competente trabalho do clube”, comemora o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Carvalho Neves.

A equipe feminina do Mixto é uma das beneficiadas pelo Programa Mato Grosso Série A, que propicia apoio financeiro aos clubes em disputa nas principais séries de Campeonatos Brasileiros organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Executado pela Secretaria de Estado Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), o programa visa propiciar condições para os times se manterem e para subirem nas séries do Campeonato Brasileiro que participam.

Em 2022, o repasse aos clubes do Estado totaliza R$ 6 milhões investidos pelo Governo de Mato Grosso. Além do time feminino do Mixto Esporte Clube, por competir a Série A3, foram beneficiados o Cuiabá Esporte Clube, por estar na Série A, e o Clube Esportivo Operário Várzea-grandense, na Série D.

Para Jefferson Neves, os incentivos financeiros fortalecem toda a rede de futebol profissional em Mato Grosso e trazem benefícios a todo o Estado.

“É inspirador para o futebol mato-grossense ter times disputando o Campeonato Brasileiro. Ainda podemos divulgar as potencialidades do Estado e propiciar orgulho e momentos de lazer para a torcida mato-grossense. E que alcancemos mais essa vitória com o futebol feminino”, destaca.

Na partida entre Mixto e Juventude, o time que avançar fará a final com quem passar de VF4, da Paraíba (PB), e Remo, do Pará (PA). A torcida terá acesso gratuito e ocupará o setor leste inferior da Arena Pantanal.