Assaltante morto por morador já tinha quatro passagens por roubos e furto

O suspeito morto na noite deste domingo (11), durante um assalto no bairro Tancredo Neves, foi identificado como André Lucas Antunes, 32 anos. Ele era natural de Rondonópolis e já tinha várias passagens criminais.

No ano de 2011, foram duas passagens por roubo, uma com receptação e uma por furto. Em 2015 e 2017 as passagens foram por uso ilícito de drogas e dirigir sem CNH. Em 2018, outra passagem por roubo foi registrada.

O CASO

Conforme informações, André chegou ao local em uma moto Biz, arrombou a porta dos fundos e anunciou o crime. O indivíduo estava com um simulacro de arma de fogo e uma faca.

O morador da residência disse que a todo o momento o indivíduo pedia dinheiro. O suspeito chegou a pedir a chave do carro da vítima, momento em que acabou se distraindo. O morador aproveitou a oportunidade, pegou uma arma de fogo e disparou cinco vezes em direção do suspeito.