Aylon Arruda realiza visita técnica em Israel e busca inovação e investimentos para Rondonópolis

O vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda, desembarcou no último final de semana na cidade de Tel Aviv, centro financeiro de Israel, onde integra a Missão Benchmarking INOVAÇÃO, organizada pelo SEBRAE.

O trabalho tem objetivo de buscar novos conhecimentos, oportunidades e acessar novos mercados. “Israel é um país fantástico e case de sucesso em vários segmentos. No agronegócio, por exemplo, mesmo com escassez de água investiram em pesquisa e desenvolveram os maiores e melhores ecossistemas inovação mundial. Eles simplesmente transformaram o deserto num local habitável e produtivo”, explica Aylon.

Sempre com o pé no presente e olhando para o futuro, a jovem liderança rondonopolitana vai aproveitar a estadia no país para apresentar as terras de Rondon para empreendedores mundiais detentores de tecnologias que podem ajudar no desenvolvimento da maior cidade do interior de Mato Grosso. “Nossa cidade precisa dessa transferência de tecnologia, que ajuda na elaboração de projetos para aquisição de maquinário, construção de casas, hospitais, escolas, na promoção de um trânsito mais moderno viável, segurança pública e abastecimento de água, além das oportunidades que tudo isso agrega na geração de emprego e renda e na qualidade dos serviços essenciais oferecidos para nosso povo”.

Durante a passagem por Israel, Aylon ainda conhecerá um sistema que transforma parte de resíduos domésticos em energia. O restante é transformado em material de reaproveitamento. “Serão dias proveitosos. Espero voltar com muitas novidades na bagagem para implantá-las a longo prazo em Rondonópolis. Precisamos planejar nossa cidade para as próximas décadas, pensando em um projeto macro, que contemple a Rondonópolis centenária. Nosso município está entre os 100 mais importantes do Brasil e para seguirmos neste nível é preciso organização e uma arquitetura para ser desenvolvida a longo prazo”.

Dubai

De Israel, Aylon segue com a Missão Benchmarking INOVAÇÃO para Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos, uma das cidades mais modernas do mundo. “O modelo de negócio dos países árabes sempre prospecta boas oportunidades para o Brasil. É um excelente momento para reforçar a força do agro e de outros segmentos em Rondonópolis e apresentar o nosso potencial”, completa.