Barra do Garças | Criminosos morrem em confronto com a Polícia

Dois indivíduos morreram após um confronto com equipes de Força Tática do 5º Comando Regional e Polícia Militar de Goiás, na manhã desta quinta-feira (1), em uma região de mata, em Barra do Garças (MT).

A dupla era suspeita de ter atirado na cabeça da esposa de um médico em Aragarças e de invadir e roubar recentemente uma casa em General Carneiro (MT).

A ação começou na noite desta quarta-feira (31), quando os suspeitos avistaram os policiais, não obedeceram a ordem de parada e entraram na mata. Os indivíduos abandonaram o carro roubado.

Os policiais fizeram o cerco, mas os suspeitos ficaram escondidos.

Conforme informações da PM, durante as buscas, os policiais conseguiram encontrar a dupla na manhã desta quinta-feira. Os indivíduos reagiram a abordagem policial, ouve troca de tiros e os dois suspeitos foram atingidos.

A dupla foi encaminhada para o Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças, mas não resistiu aos ferimentos.

Os policiais apreenderam duas armas calibres 32 e 38, recuperaram várias joias e o carro roubado.