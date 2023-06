Boato sobre carne de cachorro fecha restaurante e dono sofre ameaças

Um restaurante tailandês na Califórnia, nos Estados Unidos, teve que fechar as portas após ser alvo de falsas acusações. Segundo postagens da web, o Tasty Thai, localizado em Fresno, estaria vendendo carne de cachorro.

Segundo o tabloide DailyMail, os boatos começaram quando Maria Garcia, moradora da região, encontrou um pitbull amarrado próximo ao estabelecimento e, antes de averiguar o caso, a mulher postou fotos do animal em suas redes, afirmando que algo suspeito estava acontecendo na cozinha do Tasty Thai.

A postagem viralizou, e as autoridades locais iniciaram uma investigação. Semanas depois, a polícia concluiu que o animal não tinha nada a ver com os donos do restaurante, e que carne de cachorro nunca foi usada no estabelecimento.

Porém, mesmo que a situação tenha sido provada falsa, os posts provocaram discursos xenofóbicos e ataques aos donos e funcionários do estabelecimento, todos asiáticos.

Na última terça-feira (30), o proprietário do Tasty Thai, David Rasavong, que administrava o restaurante com os pais idosos, anunciou o fechamento do estabelecimento por questões de segurança da equipe.

Rasavong, de origem tailandesa, mas nascido nos EUA, afirmou que provavelmente buscará um novo local para reabrir o restaurante.

Ele revelou que, desde que o caso repercutiu na internet, seus familiares e funcionários têm recebido xingamentos e ameaças de morte por mensagens e ligações.

Em um comunicado pelas redes do restaurante, Rasavong agradeceu a pessoas que se solidarizaram com a situação. “Agradeço a todos que demonstraram apoio durante esse período desafiador”, escreveu. “Seus comentários e mensagens foram a única luz nessa situação toda.”

O proprietário também lamentou que sua origem tenha sido tão menosprezada, e que era um sonho de seus pais compartilhar a riqueza e as tradições de sua cultura por meio da comida e do serviço à comunidade.

Antes da polêmica, todas as avaliações do espaço eram positivas, mas a boa reputação foi engolida por comentários odiosos, acusando o estabelecimento de matar e usar cachorros.

Rasavong acrescentou que, desde que se mudou para Fresno, nunca havia sido alvo de xenofobia, até as acusações infundadas de Garcia.

“Nós não tínhamos nada a ver com o animal, mas somos asiáticos, então, logo: comemos e servimos cachorros?”, disse o empresário ao jornal The Bee em 19 de maio, após fechar temporariamente o restaurante.

Os ataques persistiram por semanas, mesmo depois que o Departamento de Polícia de Fresno divulgou um comunicado revelando que o cachorro vivia em um lar feliz e estava saudável. As autoridades investigarão os autores de comentários preconceituosos e ameaças.