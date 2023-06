Um Tamanduá-mirim foi capturado pela equipe do Corpo de Bombeiros, na Avenida Porto Alegre, na noite deste sábado (10), em Primavera do Leste (MT).

Atendendo a solicitação, a guarnição foi até o endereço e encontrou com um Tamanduá-mirim em via pública, oferecendo risco a ele e aos usuários da via.

Diante da situação, a guarnição capturou o animal com o uso do “cambão”, e transportou ele para uma área de APP (Área de Preservação Permanente) no entorno da cidade, soltando-o no habitat natural.