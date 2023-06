Brasil goleia a Guiné em jogo marcado por manifestações antirracistas

Em boa atuação, a seleção brasileira venceu a Guiné por 4 a 1, em amistoso disputado em Barcelona, na Espanha, neste sábado (17).

Os gols da canarinho foram marcados por Joelinton, Rodrygo, Éder Militão e Vinicius Júnior. A seleção africana descontou com Guirassy.

A partida ficou marcada pela série de manifestações antirracistas, promovidas pela CBF. Pela primeira vez na história, o Brasil usou um uniforme totalmente preto.

Além disso, os atletas fizeram um minuto de silêncio contra o racismo antes do início de jogo, e ficaram de joelhos.

Jogadores fizeram manifestação antirracista antes do jogo

Em campo, o time de Ramon Menezes teve atuação segura contra a frágil seleção de Guiné, que ocupa a posição 79 no ranking da Fifa.

Fazendo estreia na seleção, o lateral Ayrton Lucas, do Flamengo, e o volante Joelinton, do Newcastle, foram destaques positivos, e tiveram atuação segura.

O lateral rubro-negro teve liberdade para subir o campo, e não comprometeu na marcação. Já o voltante do Newcastle foi um dos melhores em campo. Marcou gol que abriu o placar e mostrou muito entrosamento com os outros dois homens de meio-campo, e deve seguir no radar da amarelinha.

O Brasil volta a campo nesta terça-feira (20), em mais um amistoso, contra Senegal, às 16h (Brasília), no estádio José Alvalade, em Portugal.

O jogo

Em clima de final de temporada, já que muitos atletas brasileiros jogam na Europa, a seleção não foi intensa na primeira etapa, mas contou com a qualidade do seu meio-campo e da pressão alta feita pelos atacantes para sair vencendo Guiné.

A seleção africana também teve espaço para jogar, e praticamente igualou os brasileiros na posse de bola.

O gol brasileiro veio aos 26 minutos do primeiro tempo. Após falta marcada próximo ao escanteio direito, Rodrygo cruzou na área, Richarlison cabeceou, e após a bola bater em Casemiro, sobrou limpa para Joelinton chutar de primeira, com o goleiro adversário já vencido no lance, e abrir o placar.

Três minutos depois, o Brasil aumentou a contagem. Após Richarlison pressionar a saída de bola de Guiné, Rodrygo roubou a bola, carregou em direção à área adversária e chutou cruzado para estufar as redes. 2 a 0.

Aos 35 minutos, Guiné descontou. Após uma troca de passes na zona de defesa brasileira, Sylla recebeu pelo lado esquerdo e cruzou com perfeição para o centroavante Guirassy, que levou a melhor na disputa pelo alto com Marquinhos, e cabeceou no canto do gol para marcar o tento.

Na volta do intervalo, já vestindo a tradicional camisa amarela, o Brasil precisou de apenas um minuto e meio para aumentar o marcador.

Após cruzamento vindo do lado direito do campo, Militão desviou de cabeça, sem dar chances ao goleiro guineeense.

O gol parece ter animado o time brasileiro, que começou uma blitz na área adversária, subindo a linha de marcação, para tentar forçar erros adversários.

No entanto, com muitas mudanças nos dois times no segundo tempo, a temperatura do jogo esfriou.

Aos 43 minutos do segundo tempo, Vinicius Júnior deu números finais ao jogo ao marcar de pênalti o quarto gol brasileiro.

A vitória, a primeira de Ramon no comando da seleção, também encerra um período de mais de sete meses sem ganhar do time brasileiro. A última vitória havia sido contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Ficha técnica

Brasil x Guiné

Local: Estádio Cornellà-El Prat, Barcelona, Espanha

Data e hora: Sábado (17), às 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Andris Treimanis (LET)

Assistentes: Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs (ambos da Letônia)

VAR: Víctor Garcia (ESP)

Cartões amarelos: Paquetá (BRA), Casemiro (BRA), Issiaga Sylla (GUI)

Cartão vermelho: /

Gols: Joelinton (BRA), Rodrygo (BRA), Guirrassy (GUI), Éder Militão (BRA), Vinicius Júnior (BRA)

Brasil: Ederson; Ayrton Lucas, Marquinhos, Éder Militão, Danilo (Vanderson); Lucas Paquetá (Raphael Veiga), Casemiro, Joelinton (Bruno Guimarães); Vinicius Júnior (Rony), Richarlison (Pedro), Rodrygo (Malcom).

Técnico: Ramon Menezes

Guiné: Koné; Sylla, Diakhaby, Saidou Sow, Conte (Dembo Sylla); Ilaix Moriba (Camara), Diawara, Kamano (Diaby), Naby Keita (Cissé), Guilavogui (Morlaye Silla); Guirassy (Kante).

Técnico: Kaba Diawara