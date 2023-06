Carro com casal capota na estrada do Campo Limpo

Um casal ficou ferido após o veículo em que estavam capotar, no fim da tarde deste sábado (10) na estrada do Campo Limpo. As duas vítimas haviam saído de Jaciara (MT) e quando chegavam em Rondonópolis (MT) o condutor perdeu o controle do automóvel.

O condutor disse que tentou fazer uma ultrapassagem quando perdeu o controle da direção em uma curva. O carro bateu em um canteiro a capotou.

O motorista e a passageira saíram do automóvel pela porta esquerda, que ficou para cima.

Motoristas que passavam pelo local pararam para prestar socorro.

Apesar do susto, o casal, que havia saído de um rancho em Jaciara e acessado a estrada pelo Cabeceira do Almoço, teve apenas escoriações.

Eles se recusaram a acionar a equipe médica do SAMU.

ESTRADA

A estrada do Campo Limpo tem sido utilizada como rota alternativa ao Anel Viário, que segue em obras de duplicação.

Motoristas têm se queixado da solução encontrada pelo governo do Estado, dada a falta de infraestrutura da via. Carros e carretas passam apertados pela rua de terra, escura e esburacada.