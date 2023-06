Colisão entre veículos deixa motorista ferido em cruzamento

O motorista de um carro Civic ficou ferido após um acidente no cruzamento da Avenida Guararapes com a Rua São Francisco, no bairro Jardim Iguassu, neste sábado (10), em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o condutor de um carro Montana seguia pela Avenida Guararapes, invadiu a preferencial e bateu no Civic que subia pela Rua São Francisco.

Com a força do impacto, o motorista do Civic ficou ferido. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional.

Já o condutor do carro Montana não teve ferimentos.