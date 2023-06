Com drogas, jovem pula de barranco para fugir da PM, fratura tornozelo e acaba preso

Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar, na noite desta terça-feira (13), em Jaciara (MT). Ele pulou de um barranco enquanto fugia dos policiais e acabou fraturando o tornozelo. A PM apreendeu maconha.

O indivíduo que já possui passagens deve responder pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, direção perigosa de veículo na via pública, dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir e por desobedecer as ordens da autoridade de trânsito.

A PM recebeu uma denúncia informando que um veículo Gol branco estava fazendo a distribuição de entorpecentes e abastecendo pontos de comércio de ilícitos pela cidade de Jaciara.

Em patrulhamento pela Avenida Zé de Bia, os policiais depararam com o veículo onde foi dado ordens de parada, mas o condutor empreendeu fuga por várias ruas desobedecendo os sinais luminosos e sonoros, tomando rumo a Avenida Pajé na contramão de direção.

Durante a fuga, o suspeito arremessou objetos para fora do veículo aparentando ser embalagens contendo entorpecentes.

Conforme informações, o indivíduo só parou de fugir quando perdeu a direção do veículo. Ele seguiu a pé carregando um objeto aparentando ser uma arma de fogo tipo revólver.

Ainda conforme informações, durante a fuga, o jovem pulou de um barranco de aproximadamente 4 metros de altura, onde na queda acabou fraturando o tornozelo direito.

Foi realizado buscas pelo perímetro para tentar localizar o armamento, porém devido a localidade que é cercada de um matagal não foi possível encontrar nada.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou o suspeito até o Hospital municipal para atendimento médico.

No veículo foi localizado, embaixo do banco do condutor uma porção de substâncias análoga a maconha.

Durante checagem foi constatado que o suspeito possui diversas passagens incluindo por tráfico de entorpecentes.