Começa hoje o período de inscrições para segunda edição do Sisu 2023

Começa hoje, segunda-feira, dia 19, o prazo para se inscrever no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), programa do governo federal criado em 2010 que seleciona estudantes para instituições federais e estaduais de ensino superior.

A seleção acontece duas vezes ao ano: no primeiro e no segundo semestre.

O sistema eletrônico, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), fica com as inscrições abertas até o dia 22 de junho.

Quem pode se inscrever?

Todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, obtiveram nota na prova de redação maior do que zero e não declararam estar na condição de treineiro ao se inscrever no Enem.

Como fazer a inscrição?

O concorrente precisa selecionar duas opções de curso e aguardar a chamada regular divulgada em 27 de junho.

O candidato que não for selecionado na primeira nem na segunda opção pode aguardar na lista de espera.

Para isso, é necessário entrar no site do Sisu e acessar o boletim para manifestar interesse em uma opção de curso entre os dias 27 de junho e 4 de julho.

Depois, é importante acompanhar as convocações para matrícula.

Veja o passo a passo

– Acesse o site do acessounico.mec.gov.br/

– Clique em “inscreva-se”

– Faça o login com a conta do gov.br

– Antes de realizar a inscrição, atualize seus dados para que o sistema possa entrar em contato com você

– Após salvar os dados pessoais, escolha as duas opções de cursos

– Selecione, então, a modalidade (ampla concorrência, cotas e ações afirmativas das próprias instituições) e clique em “escolher essa modalidade”

– Confira os dados do curso e da modalidade

– Observe a documentação exigida pela instituição na matrícula

– Clique em “confirmar a minha inscrição”

Confira os critérios de desempate

– Maior nota obtida na redação

– Maior nota obtida na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias

– Maior nota obtida na prova de matemática e suas tecnologias

– Maior nota obtida na prova de ciências da natureza e suas tecnologias

– Maior nota obtida na prova de ciências humanas e suas tecnologias

Veja o cronograma

– Inscrições: de 19 a 22/6

– Resultado da chamada regular: 27/6

– Matrícula da chamada: de 29/6 a 4/7

– Prazo para participar da lista de espera: de 27/6 a 4/7

– Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: a partir de 10/7