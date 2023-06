Como preparar as crianças para a chegada de um irmãozinho?

Uma criança costuma ser o centro das atenções da casa, porém, com a chegada de um irmão, os pais passam a ter de dividir afeto entre os pequenos, o que pode desencadear ciúmes e sentimentos controversos no filho mais velho.

“Um recém nascido causa muitas mudanças no cotidiano da família, que passa a ter de dividir esforços entre as crianças”, explica Filipe Colombini, psicólogo e orientador parental. “Atenção é um dos estímulos reforçadores mais poderosos na infância, por isso, o filho mais velho pode se sentir rejeitado e apresentar sinais de raiva, tristeza e até comportamentos regredidos, como voltar a usar fralda ou chupeta”, enumera o especialista.

Dependendo da fase de desenvolvimento do irmão mais velho, o sentimento de frustração e sensação de perda pode se expressar de formas diferentes, como agressividade ou isolamento. “Apesar de ser uma situação desafiadora, a chegada de um irmão mais novo é uma grande oportunidade para o desenvolvimento de habilidades importantes para o futuro da criança, como a capacidade de regulação emocional”, afirma o psicólogo. “Para isso, é fundamental manter o diálogo, respeitando a fase de desenvolvimento do seu filho, e estimulá-lo a exteriorizar seus sentimentos”, conclui.

Mas como gerenciar sentimentos para que um novo membro da família não tenha uma conotação negativa na vida do pequeno? O especialista explica que desde o momento do início da gestação, é essencial colocar o seu filho em um papel de protagonista dentro da vida do irmão mais novo. “Ao levá-lo para ver o ultrassom ou escolher o enxoval do bebê, você cria um sentimento positivo no papel do primogênito, que passa a se sentir validado ao invés de posto de lado”, afirma o psicólogo. “Além disso, é importante que os pais reservem um tempo para dedicarem especialmente para o filho mais velho, que com certeza vai se sentir feliz e valorizado”, cita Colombini.