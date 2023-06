Confira os pontos em obras na BR-163 durante o feriado de Corpus Christi em Mato Grosso

As obras de recuperação do pavimento realizadas pela Concessionária Nova Rota do Oeste continuam mesmo com o feriado de Corpus Christi. As frentes de serviço seguem entre os municípios de Várzea Grande, Jangada, Rosário Oeste, Nova Mutum e Sorriso.

Confira os trechos em obras durante o período de feriado prolongado:

– Várzea Grande, no km 504 ao 507 da BR-070

– Jangada, no km 485 ao 487 da BR-364

– Rosário Oeste, km 502 ao 507 da BR-364

– Nova Mutum, no km 612 ao 615 da BR-163

– Sorriso, no km 779 ao 780 na BR-163

É importante reforçar que nos trechos em obra o tráfego será operado em ‘Pare e Siga’. O motorista deve redobrar a atenção quanto à sinalização na via e evitar intercorrências.

A Concessionária Nova Rota do Oeste optou por não interromper as obras no feriado para que os serviços sejam concluídos antes da intensificação do período chuvoso. O objetivo é garantir que os trechos prioritários estejam em boas condições de trafegabilidade no final do ano, quando é alta a incidência de chuvas.

Wilson Ferreira, diretor de operações da Nova Rota do Oeste, também alerta que além dos trechos em obras, ocorre um aumento no fluxo de trânsito neste período de feriado prolongado. A orientação é consultar os pontos com obras para evitar trafegar nestes trechos nos horários das intervenções.

Para fazer esta consulta, o usuário da rodovia pode ligar para o Centro de Controle Operacional (CCO) da Nova Rota do Oeste, pelo 0800 065 0163. A unidade funciona 24 horas e deve ser utilizada para solicitar qualquer tipo de apoio e atendimento da Concessionária na rodovia.