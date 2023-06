Consumo interno de milho em Mato Grosso deve crescer quase 21%, aponta Imea

Mato Grosso deve consumir 20,85% a mais de sua produção de milho na safra 2022/23 em relação a 2021/22. O incremento é puxado, segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), devido a ampliação nas perspectivas de consumo de milho pelas usinas de etanol no estado.

Na última segunda-feira (5), o Imea divulgou em seu relatório de Oferta & Demanda projeções que apontam uma produtividade média de 110,05 sacas por hectare nesta safra 2022/23, em Mato Grosso. Se confirmada, os agricultores devem retirar das lavouras nesta temporada pouco mais de 48,987 milhões de toneladas.

Em relação ao relatório divulgado em maio, as estimativas apontam alta de 5,15% no consumo interno.

Do volume esperado nesta safra, cuja colheita iniciou há três semanas, são esperados que 14,31 milhões de toneladas sejam consumidas dentro de Mato Grosso, em especial pela cadeia produtiva da pecuária e pelas usinas de etanol.

Exportações crescem, enquanto consumo interestadual cai

No que tange as exportações, o Imea destaca que o modelo estatístico utilizado por ele projetou um escoamento de 29,41 milhões de toneladas. Um crescimento de 10,98% nos embarques no comparativo com a safra 2021/22 e de 2,26% ante o relatório passado.

“A perspectiva de aumento na demanda externa foi outro fator que impulsionou a estimativa de exportação neste relatório”.

Quanto ao consumo interestadual estima-se que o mesmo registre um recuo de 4,39% na variação entre as duas safras e fique em 4,57 milhões de toneladas.