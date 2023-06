Consumo para o Dia dos Namorados tende a ser maior este ano

A pesquisa de intenção de compra para o Dia dos Namorados, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT), mostra que 42% dos casais no estado estão propensos a gastar, em média, R$ 252,07 neste ano. Apesar de o percentual ser menor do que o analisado no ano passado (48%), o gasto previsto está 25,16% maior, já considerando a inflação no período.

Para o levantamento dos dados, o IPF-MT realizou 250 entrevistas em 32 municípios de Mato Grosso, entre os dias 9 e 23 de maio, com margem de erro estimada em 3% para mais ou para menos.

O presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, lembra os principais segmentos que serão mais procurados, segundo a pesquisa. “Itens como roupas e acessórios foram os mais lembrados por 34% dos entrevistados. Outros 20% vão buscar presentear com produtos cosméticos e perfumes, seguido de chocolates, para 16% dos respondentes. O tradicional buquê de flores foi lembrado por 4% dos que disseram que irão presentar na data, mesmo percentual para quem disse que vai investir um pouco mais nos presentes, com produtos eletrônicos e eletrodomésticos”.

Ainda conforme análise do IPF-MT, a movimentação no comércio para a data, celebrada no próximo dia 12 de junho, pode gerar uma movimentação de cerca de R$ 377 milhões na economia do estado, aquecendo, principalmente, os segmentos ligados ao comércio de bens e serviços de Mato Grosso.

Wenceslau Júnior destaca, ainda, os locais onde deve haver aumento na movimentação de pessoas. “A pesquisa segue tendência de outras já realizadas, com um aumento na movimentação de pessoas em lojas dos centros das cidades e em shoppings. Apesar de existir uma menor aderência de pessoas para celebrar a data, os empresários devem investir para atrair os clientes e, consequentemente, capitalizar mais receitas nas lojas. Os restaurantes também presenciarão um aumento no fluxo de pessoas, visto que 3% dos entrevistados pretendem comer fora de casa”.

Quanto ao local onde será realizado as compras, 59% planejam ir em lojas dos centros das cidades, seguido de 18% dos respondentes que pretendem comprar em sites e/ou aplicativos de compras. As lojas de shopping centers devem ser procuradas por 15% dos entrevistados, depois, os que optarão por comprar em lojas de bairro somam 3%.

Com relação à forma de pagamento mais citadas na pesquisa, o cartão de crédito será o mais utilizado por 36% pelos respondentes, logo após o Pix com 32%, cartão de débito mostra participação de 21% e o dinheiro com 12%. O IPF-MT lembra que no ano anterior, o Pix aparecia com apenas 16%, à frente somente do dinheiro em espécie.

Já o principal motivo dos que disseram que não realizarão compras foi porque não comemoram a data (87%). A questão financeira foi o motivo de apenas 10% dos entrevistados para não presentear e outros 4% destacaram a falta de disponibilidade de tempo.