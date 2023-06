Corinthians é derrotado pelo Independiente del Valle e está eliminado da Copa Libertadores

O Corinthians está eliminado da Copa Libertadores. Em uma noite desastrosa, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo foi presa fácil para o Independiente del Valle e perdeu por 3 a 0 no estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador, pela penúltima rodada do Grupo E.

Na lanterna da chave, com apenas quatro pontos, o Corinthians vai ter que se contentar em disputar os playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas, para isso, precisa ganhar do Liverpool na Neo Química Arena, na última rodada. Os uruguaios estão em terceiro lugar, com cinco pontos.

Já o Independiente del Valle e o Argentinos Juniors se classificaram às oitavas de final da Libertadores. Os dois estão empatados com nove pontos, mas os equatorianos são os líderes, porque levam a melhor sobre os argentinos no saldo de gols (4 a 2).

Jogo de um time só

O início ruim custou caro ao Corinthians, que viu o Independiente del Valle abrir o placar aos 18 minutos. Hoyos recebeu um passe de Sornoza nas costas de Gil e bateu no canto de Cássio. A situação ficou ainda pior na sequência, quando Hoyos dominou dentro da área e soltou a bomba, sem chance para o goleiro.

O Timão sentiu os dois gols seguidos e estava perdido em campo, tanto que não conseguiu oferecer perigo ao goleiro Pinargote. O Independiente del Valle, por sua vez, só não fez o terceiro porque Cássio evitou o que seria um gol contra de Matheus Bidu.

O panorama da partida não mudou muito no começo do segundo tempo, apesar de o Corinthians ter diminuído com Bruno Méndez. O gol, porém, foi anulado pela arbitragem, que viu impedimento de Gil na origem do lance. O Independiente del Valle controlava a posse da bola, deixando o tempo passar.

Depois de Róger Guedes ter exigido uma boa defesa de Pinargote, os equatorianos contaram com a “lei do ex” para liquidar a fatura. Aos 23 minutos, Sornoza finalizou de primeira, e a bola ainda tocou no travessão antes de entrar.

As alterações feitas por Luxemburgo, que tirou os principais jogadores — Renato Augusto e Róger Guedes —, mostraram que o Timão estava entregue. E o placar só não foi mais elástico porque Cássio fez grande uma defesa de um chute de Páez.

Próximos jogos

A última rodada do Grupo E da Libertadores acontece no próximo dia 28. O Corinthians recebe o Liverpool, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, e o Independiente del Valle recebe o Argentinos Juniors, no mesmo horário, no Banco Guayaquil.

FICHA TÉCNICA

Independiente del Valle 3 x 0 Corinthians

Local: estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador

Data e horário: quarta-feira (7), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Auxiliares: Lubin Torrealba (Venezuela) e Antoni Garcia (Venezuela)

Árbitro de vídeo: Leonard Mosquera (Colômbia)

Gols: Hoyos, aos 18’/1T e aos 23’/1T; e Sornoza, aos 23’/2T (Independiente del Valle)

Independiente del Valle: Pinargote; Matías Fernández, Schunke e Landázuri (Kevin Rodríguez); Ortiz, Alcívar, Faravelli, Pellerano, Sornoza (Páez) e Medina (Cortez); Hoyos (Lautaro Díaz). Técnico: Martin Anselmi.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez (Caetano), Gil e Murillo; Fagner, Fausto Vera, Maycon (Guilherme Biro), Renato Augusto (Pedro) e Matheus Bidu (Roni); Róger Guedes (Adson) e Yuri Alberto. : Vanderlei Luxemburgo.